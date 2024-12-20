麥當勞刺殺案︱日本福岡麥當勞隨機刺殺15歲女學生身亡　43歲無業男被捕 鄰居揭：擾民慣犯

▲ 日本福岡麥當勞隨機刺殺15歲女學生身亡 43歲無業男被捕 鄰居揭：擾民慣犯

【麥當勞／隨機殺人／刺殺／日本福岡／北九州】飛來橫禍！日本福岡縣北九州市一間麥當勞，在本月14日晚間發生隨機刺殺案，造成一名15歲女中學生身亡、另一男同學受重傷。一名43歲無業男子承認犯案被捕，有鄰居透露，兇手平時有很嚴重的噪音問題，是擾民慣犯。

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綜合日本媒體報道，12月14日，日本福岡縣北九州市小倉南區德力地區的「麥當勞322德力店」，發生一宗隨機刺殺案。據店內監視器畫面拍攝到案發經過：當晚8時25分左右，15歲女中學生中島咲彩，和一名同齡男同學從補習班下課後進入麥當勞。兩人進店後先找位子，放下書包和物品後，到櫃檯前的隊伍排隊點餐。

隨後，1名身高約170公分，穿灰色外套、黑褲及黃色鞋的男子進入店內，默不作聲走到兩名學生所在的隊伍末端，並突然持刀攻擊；過程中未發一語，再隨即徒步逃逸，整個犯案過程不到30秒。遭刺殺的中島咲彩因失血過多喪生，同行的男同學也身受重傷送醫，所幸沒有生命危險。

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警方逮捕43歲無業男 破案細節曝光

據身受重傷的男學生告知警方「我們不認識行兇的人」，而案發時有約10名顧客在店內，目擊受害的兩名學生事前並沒有跟進店的平原交談，因此該案件被認為是「無差別」犯案。在場顧客憶述，當時施襲者一言不發，突然向隊前的受害學生揮刀：

我當時正準備扔掉盤上的垃圾便離開，在扔垃圾時望向通道那邊，看到一名女生屈身俯伏在地上，只聽到她的呼吸聲。

案發後，日本警方動員近百名警力緝兇。經過5天追緝，警方在19日依殺人未遂罪嫌，逮捕了住在案發地附近長尾地區的43歲無業男子平原政德，他對所犯罪行直認不諱「這件事確實是我做的」，但他尚未詳述動機。

福岡縣小倉南警察署署長持丸宗德，及福岡縣搜查一課課長橋本浩輔，召開記者會宣告偵破案件。橋本浩輔表示，警方依靠數百條監視錄影機畫面，以及民眾提供的行車記錄儀畫面緝兇。他憤怒譴責兇手：

把年僅15歲、前途一片光明的中學生捲入刺殺案件，行為極為卑劣。

據警方調查顯示，14日晚間8時10分左右，平原在駕駛一輛黑色麵包車到麥當勞，十幾分鐘後走進店裡；僅數十秒的行兇過程後，他從麥當勞停車場駕車逃離，車內沒有人同乘。警方再根據閉路電視和行車記錄器片段，追蹤到車輛的行駛路線，掌握了與麥當勞行兇男子服裝特徵相似的男子影像，由此鎖定了平原政德。

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據推測，他的住所距離案發的麥當勞直線距離約1公里。警方在逮捕行動的2天前（17日）已對平原進行監視，至逮捕行動當日早上在其住所周圍拉起封鎖線。警方表示，之後的調查重點將放在平原的行兇動機及找到兇器、釐清的中島咲彩是否認識平原等。

當地學生嚇到不敢上學 鄰居揭兇手私下真面目

未成年無辜學生慘遭橫禍，社會影響惡劣。據悉，案發後當地學生被嚇得不敢上學，市政府動員逾千名職名，護送學生上下學。

另外，日本電視台採訪了周遭居民對兇手平原的印象。一名70多歲男性鄰居表示，平原在幾年前和媽媽、妹妹一起住，但現在應該是獨居：

我從來沒有和他說過話，因為會害怕。他的體格很壯碩。媽媽和妹妹現在大概每個月來一次，幫他除草。

另一名20多歲女子則表示曾看過平原在自家門口吸煙，「以前他好像是有家人的，但最近都沒見到了」。此外，平原家門前還放著兩個大鐵桶，也不知道裡面裝了什麼，感覺很詭異。鄰居指他經常坐在鐵桶旁邊吸煙，「夏天的話大概早上5時開始就坐在那裡。他總是穿著涼鞋，就算想和他打招呼，他也低著頭不理人」。

除了個性孤僻，大家還一致口徑稱平原「非常擾民」。一名住在平原住處附近的70多歲婦人反映，平原會製造很嚴重的噪音問題，例如用麥克風連接音響唱歌，或用車上的音響大聲播放軍歌；甚至還在自家院子裡扔爆竹、大聲叫喊、自言自語等。因此，警方在今年5月和10月就接受過忍無可忍的鄰居報警，處理有關噪音的投訴；但當時的案情未構成刑事案件。不過，平原的噪音情況在近期似乎有變：

他以前常在家把音樂放得很大聲，但幾個月前他家的生活噪音突然消失了。

鄰居又表示，對於平原這次犯下的命案，大家似乎都有所預知：

說實話，覺得他遲早會幹出這種事…… 發生這種事真的很可怕。附近的人可能都這麼想。他被抓了真是太好了，總算從這裡消失，不會再繼續擾民了。

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