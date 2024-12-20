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富貴人妻︱前TVB小花豪宅塞渠　後悔做錯一個決定枉花錢：為咗個廁所使$XXXX

社會

撰文： 文體藝online

發布時間： 28 分鐘前

最後更新： 22 分鐘前

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陳詩欣上載通渠收據抱怨花了冤枉錢。

【陳詩欣 / 宅男女神 / 豪宅】曾主持《3日2夜》、《學是學非》的前TVB小花陳詩欣（Eunice），在2021年與電競公司高層陳爾正（Joshua）結婚，從此成為富貴人妻。

雖然陳詩欣早已淡出電視圈，不過活躍於社交平台，平時在網上分享靚相外，也會講一些生活點滴。從她在網上平台分享可見，她不時周遊列國，而且常出入高檔餐廳又周身名牌，夫婦並在半山豪宅築愛巢，這位幸福美人妻可說已「人生勝利組」。

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富貴人妻︱單據沒公司名

不過某程度上天頗「一視同仁」，住豪宅一樣會遇上廁所渠塞問題，陳詩欣近日上載一張收據，寫道：「話說！屋企廁所條渠塞咗，咁我哋就好心急就網上搵通渠師傅，原來通渠師傅真係唔可以亂咁搵，佢話幫我哋通咗收咗我哋4200，仲叫我哋12個鐘頭唔好沖廁，我哋就好乖，點知12個鐘後一去廁所啲水源源不絕咁湧！」

後悔一時心急搵師傅上門的她續指：「跟住我哋凌晨打電話俾管理處問有冇相熟用開的師傅，師傅超好，真係幫我哋通返條渠補返廁所條邊，收我哋4000，前後兩日我哋為咗個廁所洗咗八千幾蚊。」

最後陳詩欣無奈表示：「留意！張單係唔會有公司名，根本係搵唔返原本第一次整嗰個師傅。」

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