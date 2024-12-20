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冬日保暖｜寒流襲港多區跌穿10˚C　專家教1招延長暖包壽命【附使用暖包貼士】

保健美顏

撰文： 黃堯姿

發布時間： 40 分鐘前

最後更新： 39 分鐘前

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熱門 保暖大法 財政預算案2025 超市大搜查 名校專區 啟德體育園 聖誕好去處 藥物百科 破·地獄 小學試題 會員有獎

【寒流／暖包／保暖】本港氣溫驟降，天文台今早（20日）錄得多區溫度跌破10˚C，衣櫃裡面的大褸毛衣終於可以出動了！天冷除了添衣保暖，暖包亦大派用場，台灣有專家便傳授1招可以讓暖包延長壽命，就算翌日繼續暖手都可以！

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Sick問識答｜尿道炎可併發腎炎恐致命　拆解5大常見症狀 3招簡單預防

生活智慧｜放進密實袋延長暖包壽命

台灣臨床毒物科護理師譚敦慈，在當地健康節目《健康2.0》上分享使用暖包貼士，坊間能夠買到的暖包，發熱時間可以長達18至24小時，有時外出回家後，暖包未用完就扔掉。譚敦慈指出，開封的暖包可以使用密實袋載著，到需要時再拿出來使用，就能夠繼續暖手，又不會造成浪費。她解釋暖包續暖的原理是使用密實袋，阻隔暖包裡面的鐵粉持續與空氣接觸，透過氧化作用持續釋熱。密封的暖包可待下次需要使用時拿出搖晃，就能夠繼續使用。

生活智慧｜用完可以除臭除濕　物盡其用

此外，用完的暖包亦切勿立刻丟掉，可以放進鞋櫃或鞋子裡，有除濕除臭的功用。她亦提醒，暖包裡面的鐵粉有可能會污染環境，故此用完後不用剪開處理，直接當作普通垃圾完整丟棄便可。

冬日保暖｜日本專家推薦「兔子貼法」超保暖

日本山口電視台曾分享以下3種方法貼暖包更有效保暖，其中「兔子貼法」可令下半身達至最佳保暖效果。

2. 「剪刀」貼法：腹部

將一個暖包貼在腹部或下腹部，然後在背部或背面腰部貼一個暖包，2個暖包同時夾著腹部，可有效去除胃內寒氣。

3. 「兩層」貼法：全身

對於想要均勻溫暖全身的人，可在背部和肩胛骨之間，以及腰部側面各貼一個暖包。

此外，對於有說法指摩擦暖包會使其升溫更快，報道指暖包是採用可吸入空氣的特殊材料，不會因為摩擦得多而加快升溫，這樣做反而會令暖包堵塞，或導致裡面的粉末變得不均勻，故不建議摩擦暖包。

冬日保暖｜貼暖包4大最佳位置

冬日嚴寒暖包可謂最方便的保暖法寶，不過本港家庭醫生陸偉亮接受訪問時曾表示，手握暖包或令血管擴張，反而加速人體失溫。日本醫學博士福田千晶則撰文指出，相比直接手握暖包，將暖包放在以下4個位置其實可帶來更佳保暖效果。

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冬日保暖｜皮膚科醫生：小心「低溫燙傷」

每逢冬天都會有因長時間使用暖包而出現低溫燙傷的個案，本港皮膚科專科醫生陳厚毅曾表示，「低溫燙傷」通常是指長時間接觸攝氏40度或以上的物品而造成的表皮層燙傷，會出現皮膚乾燥、紅腫、出水泡等情況，「即使比正常體溫稍高，亦有可能造成低溫燙傷」。 

本港皮膚科醫生李瑜芬亦曾受訪指出，暖包溫度雖平均僅攝氏50度左右，但長時間與皮膚接觸仍足以造成真皮層受損，導致皮膚發紅、起水泡等情況。她提醒使用電熱毯、暖水袋或暖包一類產品時，熱源不應長時間留在同一位置，亦不應直接與皮膚接觸。

她又提醒，老年人由於血液循環一般較差，加上感覺神經退化，對溫度感覺或較遲鈍，導致皮膚遭燙傷仍不自知，或令傷勢更趨嚴重。她建議長者、有血管疾病或糖尿病患者應更小心使用保暖產品，亦不應使用太高溫熱水洗澡。

冬日保暖｜使用暖包3大安全貼士

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