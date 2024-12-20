食用安全｜內地瘋傳「神奇奶茶」影片　雪一晚濃稠到可徒手拉起惹熱議

▲ 內地社交平台近日流傳一段影片，一杯存放隔夜的奶茶竟變得像膠水般黏稠。

【奶茶／隔夜／食安問題】內地社交平台近日流傳一段「神奇奶茶」影片，一名女生將奶茶放過夜，之後奶茶竟變得異常濃稠，甚至可以徒手拉起，引起網民議論紛紛。

最新影片：

從影片可見，有一隻手觸碰奶茶表面，隨即直接用手指將奶茶拉起來，呈現一條條的黏稠狀態。事主受訪時就指，自己將沒有飲用過的奶茶放入雪櫃，打算隔天再拿出來喝，不料原本應該是液體狀態的奶茶，竟變得如同膠水般異常濃稠：

打開蓋發現它（奶茶）黏糊糊的，就戳了一下，結果發現可以拎起來。

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影片發布後在網上瘋傳，異常的畫面引起網民好奇及討論，更一度登上微博熱搜。究竟是奶茶本身的成分出現問題，抑或在存放過程產生了特殊的化學作用？對此，事主就表示可能是放在奶茶裡面的西米融化了。

不過多數網友並不認同事主的觀點，紛紛反駁「西米不會融化」、「我夏天經常煮西米露，就算放雪櫃兩三天也不會變這樣」，有人就指出奶茶不宜存放太久，「奶茶飲料都得兩小時內喝完的」、「乳製品盡量當天新鮮喝，容易變質」、「奶茶現調現喝的吧，外送送達再喝已經是極限了」。此外，亦有人對食安問題表達疑慮：「都是科技與狠活」、「增稠劑加多了」、「細菌的培養皿」。

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同場加映｜飲凍奶茶易腹瀉原因

不少人都試過在早上飲凍奶茶，結果很快就要上廁所大便。台灣食安專家「韋恩的食農生活」就曾在其Facebook專頁中指出，凍奶茶中令人腹瀉的元兇，可能是「決明子」。他解釋，早餐店奶茶中的紅茶通常會加入焙炒決明子，提供香氣，但決明子含有特殊成分「蒽醌」（Anthraquinone），在中醫裡具有「潤腸通便」功效，是很多纖體茶、中藥茶内都會用到的材料。而未經焙炒的生決明子，性質較涼，不適合腸胃功能不佳或體質敏感者過度食用，以防腹瀉。

從營養學上而言，決明子亦具有消水腫、降三高、護肝、抗氧化等功效，但也不適宜為減肥長期食用，否則會引起脫水或電解質不平衡。

台灣營養師宋明樺也曾在《醫師好辣》節目中指出3大飲凍奶茶導致腹瀉的原因：

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