聖誕好去處2024｜特色聖誕樹打卡位+活動推介　聖誕集市/冬日飄雪/浪漫煙火等

▲ 特色聖誕樹打卡位+活動推介，聖誕集市、冬日飄雪、浪漫煙火等。

【2024聖誕節 / 聖誕樹 / 打卡】臨近聖誕，節日氛圍漸濃，各區除精心布置的特色聖誕樹，更有不少節日活動。今個聖誕節，市民及遊客不僅可以一睹各有特色的聖誕樹，更有聖誕集市、浪漫煙火、冬日飄雪、無人機表演等，一同感受佳節氛圍！

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聖誕2024｜西九龍文化區 香港繽紛冬日巡禮

西九龍文化區每年聖誕節都設有20米巨型聖誕樹供市民及遊客打卡，今年更舉辦「香港繽紛冬日巡禮」，西九文化區化身聖誕小鎮，不同造型的小型聖誕樹、別具特色的小鹿及獨特擺設環繞小鎮四周，海濱長廊更加入聖誕集市，供大家品嚐美食佳餚及購買聖誕禮物；更設有「冬日維港水上煙火表演」。

西九文化區聖誕小鎮

活動日期：即日起至2025年1月1日

地點：九龍西九文化區海濱西草坪

具體開放時間：時間安排

西九聖誕市集

活動日期及時間：即日起至29日下午2時至晚上9時

地點：藝術公園海濱東草坪及M+對出海濱平台

冬日維港水上煙火

日期：2024年12月24至26日

時間：晚上8時

（煙火表演全長約10分鐘）

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聖誕2024｜迪士尼其妙聖誕

今個聖誕，不可錯過香港迪士尼樂園奇妙聖誕之夜！樂園傳統的18米聖誕樹及亮燈禮今年亦回歸，還增設全新圖案的無人機表演和浪漫飄雪，在觀賞的同時，大家可親身走進歐陸傳統聖誕集市品嚐美食，再手寫一張窩心的節日祝福賀卡寄給牽掛的親友。

迪士尼聖誕 A Disney Christmas

地點：香港迪士尼樂園

日期：即日起至2025年1月1日（「夢想成真聖誕樹亮燈禮」於晚上18:15開始演出）

聖誕2024｜海港城「The Big Little Christmas」

海港城與人氣日本微型攝影藝術家田中達也合作，以「The Big Little Christmas」為主題，於海運大廈露天廣場擺放3.5米高的絲帶架、5米高的巨型聖誕木屋、28米長的聖誕老人工作枱、10米高聖誕樹等，令市民及遊客體驗巨人國的聖誕節。

「The Big Little Christmas」大型戶外聖誕裝置

日期：即日起至2025年1月1日

時間：上午10時至晚上10時

地點：海運大廈露天廣場

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聖誕2024｜馬會x大館「小心意•大眾樂 2024」

香港賽馬會馬會與大館舉辦年度節慶活動「馬會 x 大館 — 小心意 • 大眾樂2024」，攜手打造一個奇幻聖誕仙境，一棵12米高的聖誕樹放置於檢閱廣場中央供大家打卡影相，更可觀賞節日特色節目《玩轉大館馬戲季》。同時，大館商戶還策劃了一系列別具節日氣氛的美食及購物優惠。

《玩轉大館馬戲季》節目

日期：即日起至2025年1月1日

地點：大館各處

聖誕2024｜利東街

今個聖誕，利東街就與國際得獎設計團隊GLOBALL Concept聯乘打造了多款聖誕燈飾，中庭設有闊達27米的幻影雪鹿和8米高的蕾絲裝飾聖誕樹，街道上亦滿佈蕾絲裝飾聖誕樹與巨型聖誕花環，打造出浪漫歐陸小鎮味道。此外，利東街亦會在指定日期舉辦冬日飄雪匯演。

利東街聖誕燈飾

日期：即日起至2025年1月1日

亮燈時間：每日下午5時亮燈至晚上11時

地點：香港灣仔皇后大道東200號

利東街冬日飄雪匯演

日期：即日起至2025年1月1日每逢星期五、六、日、公眾假期及除夕

時間：晚上7時、8時及9時 （每節15分鐘）

地點：灣仔利東街

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