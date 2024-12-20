  • 17°C
香港時間：20241220日 (五) 18:08

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 保暖大法 財政預算案2025 超市大搜查 名校專區 啟德體育園 聖誕好去處 藥物百科 破·地獄 小學試題 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

聖誕禮物｜聖誕交換禮物90後爸送2包米　整喊小朋友事後咁「補鑊」

育兒資訊

撰文： 王明芳

發布時間： 15 分鐘前

最後更新： 13 分鐘前

分享：

分享：

熱門 保暖大法 財政預算案2025 超市大搜查 名校專區 啟德體育園 聖誕好去處 藥物百科 破·地獄 小學試題 會員有獎

聖誕交換禮物90後爸送2包米，整喊小朋友事後咁「補鑊」！

【聖誕節2024】聖誕即將來臨，不少人都會舉辦聖誕派對交換禮物，日前有港爸分享與兒子參加派對的趣事，有小朋友拆禮物發現有人送了2袋金象米，當場大哭。事後該名送禮物的爸爸為了「補鑊」咁樣做！

聖誕交換禮物｜小朋友收2袋金象米

該名港爸於連登討論區發文，分享早前與妻兒一同參與兒子Playgroup一班家長舉辦的聖誕派對。當中設有交換禮物環節，禮物預算是$200至$300左右，而樓主則買了玩具作禮物。在派對最後交換禮物環節時，小朋友開始抽籤拆禮物。樓主和另一位家長站在一旁聊天，突然聽到有小朋友大哭，於是走近「睇下咩事」。他們看到地下有一個A4尺寸大的禮物盒，上面有一隻「好細的Chiikawa公仔」，下面墊著兩包迷你版金象米。

聖誕交換禮物｜送禮爸爸解釋「搞下氣氛」 當場出招「補鑊」

樓主當下心想「邊個中學生來交換聖誕禮物呀」，及後送這份禮物的爸爸便走過來道歉，指自己只是想「搞下氣氛，大家開心下」，又解釋原本是想送Chiikawa公仔，但其價值不夠$200-$300的預算，才會多放兩包金象米。最後，該名90後爸爸為了「補鑊」，與收到金象米小朋友一家，一同去迪士尼。

同場加映：10大最危險聖誕歌

點擊圖片放大
+9
+8

最新影片推介：

TOPick一分鐘
零失敗小食｜青瓜聖誕樹三文治及士多啤梨夾心可可松果 （無火簡易版）

聖誕交換禮物｜網民回應送一對公仔足以夠預算

帖文引來不少網民討論，有人指90後爸爸請客去迪士尼需「倒貼千幾二千」，樓主對此回應「迪士尼係佢自己提出，應該唔想比人講成世，所以重本啲補償吧」。有網民指送價格較高的Chiikawa公仔就不一需要當場「補鑊」，「有啲Chiikawa公仔都過200㗎」、「其實想送Chiikawa嘅話，點解唔買多隻，送2隻點都夠」、「係我就送一對，做咩搞兩袋迷你版金象米落去」、「買多兩隻Chiikawa咪得囉，買米做乜嘢？以為自己好幽默？」。

點擊圖片放大
+5
+4

更多相關報道：

靚媽精明眼｜中港城聖誕開倉Mega Sale　超過500款迪士尼精品低至3折

親子好去處｜時代廣場LOG-ON迪士尼達摩部屋　聖誕必買達摩吊飾公仔+迪士尼香水

聖誕歌｜10大「最危險」聖誕洗腦歌　專家警告1個情況聽易出意外

寄信給聖誕老人2024｜順豐免費寄信到芬蘭聖誕老人村！　26個指定收集箱多做1步增回信機會

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

💯備戰考試季！立即下載免費試題👉🏻【中英數常識試題下載】

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

相關文章

靚媽精明眼｜中港城聖誕開倉Mega Sale　超過500款迪士尼精品低至3折
今日 12:44
靚媽精明眼｜中港城聖誕開倉Mega Sale　超過500款迪士尼精品低至3折
親子好去處｜時代廣場LOG-ON迪士尼達摩部屋　聖誕必買達摩吊飾公仔+迪士尼香水
16:00 2024/11/16
親子好去處｜時代廣場LOG-ON迪士尼達摩部屋　聖誕必買達摩吊飾公仔+迪士尼香水
聖誕好去處2024｜迪士尼聖誕7大活動魔雪奇緣區迎首場飄雪　必睇聖誕樹亮燈/無人機表演/AR互動打卡
09:00 2024/11/24
聖誕好去處2024｜迪士尼聖誕7大活動魔雪奇緣區迎首場飄雪　必睇聖誕樹亮燈/無人機表演/AR互動打卡
聖誕歌｜10大「最危險」聖誕洗腦歌　專家警告1個情況聽易出意外
18:42 2024/12/11
聖誕歌｜10大「最危險」聖誕洗腦歌　專家警告1個情況聽易出意外
寄信給聖誕老人2024｜順豐免費寄信到芬蘭聖誕老人村！　26個指定收集箱多做1步增回信機會
18:47 2024/12/11
寄信給聖誕老人2024｜順豐免費寄信到芬蘭聖誕老人村！　26個指定收集箱多做1步增回信機會
聖誕節禮物｜14款熱門勞力士手錶推介　最平$4.8萬即入手　專家推2款最保值【附型號+價格】
今日 13:03
聖誕節禮物｜14款熱門勞力士手錶推介　最平$4.8萬即入手　專家推2款最保值【附型號+價格】

你可能感興趣

靚媽精明眼｜中港城聖誕開倉Mega Sale　超過500款迪士尼精品低至3折
今日 12:44
靚媽精明眼｜中港城聖誕開倉Mega Sale　超過500款迪士尼精品低至3折
親子好去處｜時代廣場LOG-ON迪士尼達摩部屋　聖誕必買達摩吊飾公仔+迪士尼香水
16:00 2024/11/16
親子好去處｜時代廣場LOG-ON迪士尼達摩部屋　聖誕必買達摩吊飾公仔+迪士尼香水
聖誕好去處2024｜迪士尼聖誕7大活動魔雪奇緣區迎首場飄雪　必睇聖誕樹亮燈/無人機表演/AR互動打卡
09:00 2024/11/24
聖誕好去處2024｜迪士尼聖誕7大活動魔雪奇緣區迎首場飄雪　必睇聖誕樹亮燈/無人機表演/AR互動打卡
聖誕節 爸媽心聲 網絡熱話 Playgroup 連登討論區

最高瀏覽

寒流殺到｜冬至前夕6區跌至個位數　醫生警告沖涼後1動作極危險：隨時心肌梗塞猝死
寒流殺到｜冬至前夕6區跌至個位數　醫生警告沖涼後1動作極危險：隨時心肌梗塞猝死
食道癌丨《星空奇遇記》女星癌逝終年70歲　曾公開患食道癌遺作料明年播出【附食道癌8大徵狀】
食道癌丨《星空奇遇記》女星癌逝終年70歲　曾公開患食道癌遺作料明年播出【附食道癌8大徵狀】
最靚仔星二代｜一家外遊18歲仔張慕童被指撞樣金城武　袁詠儀曾當虎媽導致母子疏離
最靚仔星二代｜一家外遊18歲仔張慕童被指撞樣金城武　袁詠儀曾當虎媽導致母子疏離
暖身熱飲｜日本實測8款熱飲大比拼　第1名持續保暖130分鐘
暖身熱飲｜日本實測8款熱飲大比拼　第1名持續保暖130分鐘
急症室最長等候時間（12月20日 時間12:05）
急症室最長等候時間（12月20日 時間12:05）