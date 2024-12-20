聖誕禮物｜聖誕交換禮物90後爸送2包米　整喊小朋友事後咁「補鑊」

▲ 聖誕交換禮物90後爸送2包米，整喊小朋友事後咁「補鑊」！

【聖誕節2024】聖誕即將來臨，不少人都會舉辦聖誕派對交換禮物，日前有港爸分享與兒子參加派對的趣事，有小朋友拆禮物發現有人送了2袋金象米，當場大哭。事後該名送禮物的爸爸為了「補鑊」咁樣做！

聖誕交換禮物｜小朋友收2袋金象米

該名港爸於連登討論區發文，分享早前與妻兒一同參與兒子Playgroup一班家長舉辦的聖誕派對。當中設有交換禮物環節，禮物預算是$200至$300左右，而樓主則買了玩具作禮物。在派對最後交換禮物環節時，小朋友開始抽籤拆禮物。樓主和另一位家長站在一旁聊天，突然聽到有小朋友大哭，於是走近「睇下咩事」。他們看到地下有一個A4尺寸大的禮物盒，上面有一隻「好細的Chiikawa公仔」，下面墊著兩包迷你版金象米。

聖誕交換禮物｜送禮爸爸解釋「搞下氣氛」 當場出招「補鑊」

樓主當下心想「邊個中學生來交換聖誕禮物呀」，及後送這份禮物的爸爸便走過來道歉，指自己只是想「搞下氣氛，大家開心下」，又解釋原本是想送Chiikawa公仔，但其價值不夠$200-$300的預算，才會多放兩包金象米。最後，該名90後爸爸為了「補鑊」，與收到金象米小朋友一家，一同去迪士尼。

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聖誕交換禮物｜網民回應送一對公仔足以夠預算

帖文引來不少網民討論，有人指90後爸爸請客去迪士尼需「倒貼千幾二千」，樓主對此回應「迪士尼係佢自己提出，應該唔想比人講成世，所以重本啲補償吧」。有網民指送價格較高的Chiikawa公仔就不一需要當場「補鑊」，「有啲Chiikawa公仔都過200㗎」、「其實想送Chiikawa嘅話，點解唔買多隻，送2隻點都夠」、「係我就送一對，做咩搞兩袋迷你版金象米落去」、「買多兩隻Chiikawa咪得囉，買米做乜嘢？以為自己好幽默？」。

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