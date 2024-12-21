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爆笑聖誕裝飾｜港人發起最窮聖誕裝飾比賽　 網民曬冷低成本作品今年獲獎係呢1位

家事百科

撰文： 王明芳

發布時間： 1 小時前

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港人發起最窮聖誕裝飾比賽，網民曬冷低成本作品，今年獲獎係呢1位！

【香港最窮聖誕裝飾比賽/聖誕裝置/聖誕樹】臨近聖誕，各大商場花盡心思設計矚目聖誕裝置；不過說到搶眼，誰也不及他們既應節且低成本又有創意的聖誕擺設吧！尤其那碟隔夜菜魚蛋聖誕樹，小編也感受到哪份唏噓！

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零失敗小食｜青瓜聖誕樹三文治及士多啤梨夾心可可松果 （無火簡易版）

早前Facebook專頁《香港做設計慘過食屎協會》就再次舉辦「香港最窮聖誕裝飾比賽」，招攬會員投稿分享身邊低成本又有創意的聖誕擺設！而今年反應比往年精彩，參賽作品有來自台灣、泰國、澳門等地，非常抵死有趣！連樓下看更阿伯都極具創意，香港的確卧虎藏龍！

最窮聖誕裝飾｜另類低成本應節

開宗名義「香港最窮聖誕裝飾比賽」，當然要低成本，而最好的做法就是「就地取材」！今年就有網友分享用5分鐘堆砌好的Marker聖誕樹、循環再用物料聖誕樹、收據聖誕樹、酒樽聖誕樹、裁縫店軟尺聖誕樹、豬手骨聖誕樹、糧尾風魚蛋伴幾條隔夜菜的聖誕樹等。亦有讓打工仔共鳴的聖誕裝置，包括用彩帶扭出「累」字聖誕樹，工作壓力長期OT，讓上班族累成一坨，最後變成一根稻草。

點擊圖片即睇爆笑聖誕裝飾：

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最窮聖誕裝飾｜看更阿伯向「香蕉藝術」致敬

另外有網民搞笑投稿，指屋企樓下看更阿伯緊貼潮流，致敬早前意大利藝術家的「天價」香蕉藝術，在管理處牆上在聖誕裝飾旁貼上一條香蕉，會長指「有會員發現Maurizio Cattelan已經轉行做石Q，為今個新年做好準備！」

還有電機房彩色燈制聖誕樹，會長形容︰「有會員俾個客追到匿埋喺電機房，竟然發現隱藏咗棵聖誕樹。順便決定拍佢風櫃大制，實行我無得唞氣，你都無乜氧氣。」而最有創意亦被會長評為精選之作，就是大堆泥斗車偽裝成聖誕樹，紅紅綠綠非常應節！

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