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靚媽精明眼｜中港城聖誕開倉Mega Sale　超過500款迪士尼精品低至3折

休閒消費

發布時間： 2 小時前

最後更新： 1 小時前

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熱門 保暖大法 財政預算案2025 超市大搜查 名校專區 啟德體育園 聖誕好去處 藥物百科 破·地獄 小學試題 會員有獎

中港城聖誕開倉Mega Sale，超過500款迪士尼精品低至3折。

【聖誕禮物/中港城/迪士尼精品開倉】聖誕禮物Deadline fighter召喚！由即日起至12月21日，中港城限定舉行Mega Sale，超過500款迪士尼精品低至3折，最平5蚊就可入手！

今次Mega Sale貨品種類多多，家品、廚房用品、文具精品、玩具及服飾統統都有。即睇有咩好物推介！

迪士尼精品開倉｜實用家品類：

1. 三眼仔及史迪仔二合一藍牙喇叭連燈$168（原價$368）

2. 迪士尼卡通人物床品套裝$99起（冷氣或四季被、床笠連枕袋、旅行睡袋）

3. 立體造型陶瓷加濕器$99，共三眼仔、勞蘇及Ariel 3款（原價$198）

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迪士尼精品開倉｜廚房用品類：

4. 三眼仔玻璃餐盒$40（原價$79）

5. 暖笠扁真空保溫手斟壺$75，有唐老鴨、長髮公主及Ariel 3款（原價$149）

6. 愛麗絲變色玻璃杯$45（原價$89）

迪士尼精品開倉｜​​​​​​​文具及電子配件類：

7. 12L防水背包$99（原價$268）

8. 三眼仔及唐老鴨二合一暖蛋連行動電源$168（原價$299）

9. 公主系列AirPods Pro Case $68

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迪士尼精品開倉｜​​​​​​​服飾類：

10. Frozen雙面羽絨 $699

11. 公主系列頭飾$35起

各位媽媽們，無慮即決，立即趁著優惠把握時間掃貨！

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中港城Christmas Mega Sale 2024

地址：尖沙咀中港城一座8樓5室
日期：即日起至12月21日
時間：12pm至7pm

更多著數優惠：

 

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