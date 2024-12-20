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抗衰老｜日本推出「幹細胞膠囊」助回春　內地富豪赴日瘋搶一罐要價3.2萬元   

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撰文： 羅嘉欣

發布時間： 1 小時前

最後更新： 1 小時前

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【日本／幹細胞／回春／抗衰老／諾貝爾獎】不少人都希望可以逆齡回春，日本早前一款採用最新「口服幹細胞」技術研發的口服膠囊，聲稱可延緩衰老。產品推出後深受內地富豪青睞，雖然一罐要價人民幣3萬元（約港幣3.2萬元），但仍於內地頻頻斷貨，需要親身赴日搶購。

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據《網易》報道，日本科學家山中伸彌於2012年成功將人體自身的細胞逆轉為幹細胞，不僅解決從胚胎提取幹細胞所涉及的倫理爭議，也象徵人類可能不再面臨幹細胞資源枯竭的危機，令他因此獲得2012年諾貝爾醫學獎殊榮。之後幾年團隊一直於技術基礎上進行臨床研究，並發現人體隨著年齡增長，許多幹細胞並未消亡，而是進入「靜止」狀態；而他們則使用新技術將幹細胞重新喚醒。

事後技術受日本厚生勞動省大力支持，並迅速轉化為亞洲首個口服幹細胞成果「賽時光stemax」口服膠囊，並於東京一些幹細胞診所已開始普及，並且迅速受到內地富豪青睞。去年相關產品「賽時光stemax」已透過京東、天貓國際等跨國電商平台進入中國市場，報道引用京東商智數據，上述口服膠囊的定價高達每罐人民幣32,000元（約34,000港元），每年使用成本約人民幣38萬元（約港幣40.45萬元），價格高昂，但仍經常賣斷市。

去年相關產品 「賽時光stemax」已進入中國市場，每罐定價高達￥32,000（約34,000港元）仍經常斷貨。（網上圖片）

抗衰老｜內地富豪赴日搶貨 專家解釋3大成因

報道指出，有業界人士透露，自這款膠囊問世後，傳統體外注入率顯著下降，而赴日體驗的富豪數急速攀升，其中東京銀座的Grand Eternity診所負責人表示，自從引進上述新科技後，來自中國的預約電話更加絡繹不絕。

至於為何產品已引入內地市場，但內地富豪仍選擇赴日瘋搶？業內人士則認為與匯率差價、內地網店頻頻斷貨及富豪想親自體驗「投資+消費+保養」3方面的人生贏家感有關。

抗衰老｜組團赴烏克蘭打針  富豪為逆齡出盡法寶

抗衰老技術一直深受富豪喜愛，報道引用《財經天下周刊》2018年一篇名為《烏克蘭幹細胞調查：中國富豪的續命之旅》的文章，表示過去首次推出「天價幹細胞抗衰針」時，就曾有4名中國富豪組團，遠赴烏克蘭豪擲​​400萬，期望可「一針回溯時光，三天立減30載」。

而今年美國企業家亦被曝出往體內注射3億幹細胞，生理指標逆轉5.1歲，可見內地富豪對於抗衰老議題非常關切。

抗衰老｜6種常見初老症狀+對應營養補充

年過30歲，不少人會覺得體力、記憶力、生理質素等大不如前。台灣營養師高敏敏在Facebook專頁指，其實踏入30歲後就容易出現「初老症」，除了體力明顯下降，記憶力也會逐漸衰退，身體代謝能力降低，常感腰痠背痛。因此，高敏敏針對6種常見初老症狀，分享對應營養素補充，透過從飲食中攝取有助預防及改善「初老症」。

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抗衰老｜10大抗衰老食物

日本東京都健康長壽醫療中心是專門針對高齡人士維持健康、延緩老化及預防老人病的機構，旗下的研究所開發了「食物攝取多樣性評分表」（DVS），協助長者記錄各類食物的進食頻率，以及飲食是否均衡。

當中列出10類有助抗衰老的食物如下：

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資料來源：網易

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