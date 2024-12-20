吳文忻患癌︱吳文忻赴泰注射疫苗抗癌後不適　企直行路也艱難揭身體再出另一問題

▲ 抗癌勇士吳文忻身體再出另一問題。

【吳文忻 / 吳忻熹 / 癌症／坐骨神經痛】現年50歲的吳文忻（Natalie，現名吳忻熹）在今年8月公開自己乳癌復發第三期，並擴散至淋巴線。

她一直積極抗癌，除在港接受化療和免疫治療，早前更前往泰國接受「免疫細胞治療」，經治療後癌症指數有所下降。

吳文忻在上月再到泰國接受治療，並發現胸部腫瘤硬塊有「變返大又變硬」的情況，因此在當地醫院注射TTV的腫瘤疫苗，嘗試借助疫苗激活T細胞抗癌。

因為她在臀部注射，可是打針位有些㾓痛，近日更連左邊腰腳都感到不適，甚至企直行路也成問題，因此睇中醫針灸，才揭發有坐骨神經痛問題。

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▲ 吳文忻到泰國打TVV腫瘤疫苗。

吳文忻患癌︱患坐骨神經痛

她在昨日（12月20日）於個人IG發文：「呢幾日左邊屁股連帶左邊腰腳，一起身就淵（㾓）痛到不得了，連企直行路也有問題！我仲以為為甚麼三個星期前打腫瘤疫苗位置會無端端又令我淵（㾓）痛番！」

吳文忻續指：「昨天去看中醫針灸，中醫師話唔關我打腫瘤疫苗事，係我坐骨神經痛！她說她每天醫唔少！天啊！坐骨神經痛？第一次發生在我身上！原來可以咁痛！回想起，醫師真的說得對！因為最近我真的常常坐這個豆袋，加上之前肌肉流失咗好多，每次坐完豆袋起身，感覺都很吃力，可能就是這樣拉傷了！」

幸好吳文忻找出「真兇」，她上載一張豆袋梳化照片稱：「醫師話坐豆袋，矮凳，所有懶人梳化都很傷腰骨，感恩我的中醫師，很快幫我找到原因！原來日常生活細節真係可以影響身體深遠，真的要多加留意，好好保護自己，免得再痛上加痛！#中醫針灸 #坐骨神經痛 #抗癌日記」。

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