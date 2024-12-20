保暖大法｜周末持續寒冷低見13˚C　最強保暖大法9招由頭暖到腳 【HEATTECH正確穿法/行山風褸推介/正確蓋被次序】

【保暖大法／Heattech／羽絨推介】寒流殺到！天文台預計冬至（21日）及周日氣溫低至13度，想過一個暖笠笠的周末假期？即睇9招保暖大法，下文仲會分享正確穿衣/蓋被次序/揀羽絨/行山風褸/保暖內衣宜忌！

保暖大法1. 專家教正確著衫次序暖過著7件

每逢冬天，不少市民都要出動大褸、保暖內衣禦寒，但其實衣物並非穿越多越好，著錯保暖內衣更會令保暖效果大減，有專家指出只要配合正確順序穿衣，著4件反而暖過著7件衫。

日本NHK電視節目《R的法則》早前就分享著衫保暖並非越多件越好，因太密實或令體溫急升繼而出汗，令體溫更易流失之餘，外觀亦較臃腫。節目就講解一種正確穿衣種類和順序，只穿4件衫或比7件更暖。

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保暖大法2.1 HEATTECH正確穿法

日本電視節目《有吉のお金発見 突撃！カネオくん》，邀請到時裝品牌UNIQLO負責研發HEATTECH保暖內衣的中野正海部長，他指出，HEATTECH保暖內衣有保暖功能，是因運用了特殊的發熱質料製造。有些人未正確穿發熱衣，會導致無法100％發揮功效，因此要避免以下3個錯誤穿法：

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保暖大法2.2 6款保暖內衣保溫效果高



















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保暖大法3. 10款保暖絲襪推介

日本雜誌《LDK the Beauty》最近評測10款保暖絲襪，比較其保暖性、美腿效果等，並綜合各方面表現選出最強絲襪。

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保暖大法4. 最暖蓋被法

蓋被次序其實大有學問，假如次序錯誤可影響體溫近4℃！日本節目實測3種蓋被順序，並測量3種蓋被方式下的溫度

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保暖大法5. 12款高分保暖被推介

消委會曾測試市面上25款、人造纖維被、羽絨被、絲棉被，其中有12款獲得總評4.5分高分，一款$249更勝過$1,299名牌。

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保暖大法6. 行山風褸推介

秋高氣爽是戶外行山好時機！消委會聯同多個歐洲消費者組織合作測試市面上16款戶外功能性外套，售價由$599至$4880不等，其中2個樣本獲得4.5星評價。

外套重量380克以上樣本推薦：

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外套重量380克以下樣本推薦：

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保暖大法7. 暖包極保暖用法

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保暖大法8. 實測6款保暖飲品排行榜

日本TBS電視台節目《この差って何ですか？》找出冬季最常見的6款熱飲，包括薑茶、咖啡、甘酒、綠茶、朱古力及紅茶，並實測哪款飲品的暖身效果持續最久。節目邀請了6位女生坐在攝氏20度的房間內，讓她們分別飲用200毫升、60度的熱飲，之後再測量她們的體溫，最遲回落至平均體溫（即36.2度）者勝出。

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保暖大法9. 家居保暖秘訣

日本針灸師白神典明早前於Twitter發文，指寒冷天氣下不少人晚上即使躲入被窩仍會手腳冰冷，甚至因而難以入眠。對於有此疑難的朋友，他建議可在淋浴後以熱水沖洗以下3個部位，每個部位30秒至1分鐘，即可改善腳部冰冷問題，一直到早上都可保持和暖。除此之外，東京有明醫療大學教授川嶋朗早前在日本電視節目《ソレダメ！~あなたの常識は非常識！？~》上分享以一張錫紙，即可令雙腳溫度提高8度的保暖法。他指出，先將一張與鞋子同寬度的錫紙放入拖鞋或鞋內，上下都要包覆住腳掌前端，即可透過錫紙反射熱力的特性，避免體溫流失，達到讓腳尖、腳板以至全身保暖的功效。

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