免費熱飲｜美祿免費派20,000杯朱古力熱飲　指定地點有得拎即睇日期時間

▲ 美祿免費派20,000杯朱古力熱飲，指定地點有得拎，即睇日期時間。

天氣寒冷，最適合喝熱飲保暖。美祿為答謝港人支持，由12月21日一連6個周末，免費派發20,000杯美祿麥芽朱古力熱飲，只要到指定地點便可免費領取，即刻Mark低日期、時間等詳情！

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免費熱飲｜美祿免費派20,000杯熱飲

雀巢美祿今次以「暖意日嚐」為主題，由12月21日至1月26日一連6個周末，推廣專員將於旺角、樂富及荃灣的指定茶餐廳，免費派發多達20,000杯美祿®麥芽朱古力熱飲，數量有限，先到先得，送完即止。

免費熱飲｜一連6星期指定地點領取

點擊下圖查看派發日期、時間、地點：

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免費熱飲｜美祿®「暖意日嚐」派發地點

紅豆冰室 旺角分店

地址：旺角西洋菜南街2W及2X號地舖

電話：6221 1998 / 6588 9959

紅豆冰室 荃灣分店

地址：荃灣眾安街68號荃灣千色匯I 地下G010號舖

電話：6228 2002 / 6228 1008

囍運冰室 旺角煙廠街分店

地址：旺角煙廠街1-3號鴻祥大廈地下A-C號舖

電話：6488 1010

囍運冰室 樂富分店

地址：樂富聯合道198號樂富廣場A區1樓1119-1120號舖

電話：6180 8848

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