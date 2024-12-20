  • 17°C
香港時間：20241220日 (五) 16:23

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 保暖大法 財政預算案2025 超市大搜查 名校專區 啟德體育園 聖誕好去處 藥物百科 破·地獄 小學試題 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

免費熱飲｜美祿免費派20,000杯朱古力熱飲　指定地點有得拎即睇日期時間

休閒消費

撰文： 王明芳

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

分享：

分享：

熱門 保暖大法 財政預算案2025 超市大搜查 名校專區 啟德體育園 聖誕好去處 藥物百科 破·地獄 小學試題 會員有獎

美祿免費派20,000杯朱古力熱飲，指定地點有得拎，即睇日期時間。

天氣寒冷，最適合喝熱飲保暖。美祿為答謝港人支持，由12月21日一連6個周末，免費派發20,000杯美祿麥芽朱古力熱飲，只要到指定地點便可免費領取，即刻Mark低日期、時間等詳情！

最新影片：

TOPick一分鐘
零失敗小食｜青瓜聖誕樹三文治及士多啤梨夾心可可松果 （無火簡易版）

免費熱飲｜美祿免費派20,000杯熱飲

雀巢美祿今次以「暖意日嚐」為主題，由12月21日至1月26日一連6個周末，推廣專員將於旺角、樂富及荃灣的指定茶餐廳，免費派發多達20,000杯美祿®麥芽朱古力熱飲，數量有限，先到先得，送完即止。

免費熱飲｜一連6星期指定地點領取

點擊下圖查看派發日期、時間、地點：

點擊圖片放大
+11
+10

免費熱飲｜美祿®「暖意日嚐」派發地點

紅豆冰室 旺角分店
地址：旺角西洋菜南街2W及2X號地舖
電話：6221 1998 / 6588 9959

紅豆冰室 荃灣分店
地址：荃灣眾安街68號荃灣千色匯I 地下G010號舖
電話：6228 2002 / 6228 1008

囍運冰室 旺角煙廠街分店
地址：旺角煙廠街1-3號鴻祥大廈地下A-C號舖
電話：6488 1010

囍運冰室 樂富分店
地址：樂富聯合道198號樂富廣場A區1樓1119-1120號舖
電話：6180 8848

更多優惠報道：

靚媽精明眼︱屈臣氏推$1福袋網民讚實用只需符合1條件可擁有　即睇詳情與換購分店

靚媽精明眼｜德國寶聖誕折上折劈價全場半價起　2025新產品搶先睇住家廚神系列有驚喜

靚媽精明眼｜中港城聖誕開倉Mega Sale　超過500款迪士尼精品低至3折

去深圳乘車優惠｜九巴推北上深圳2大口岸限時優惠　轉乘B1/B9線搭兩程享一程免費

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

💯備戰考試季！立即下載免費試題👉🏻【中英數常識試題下載】

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

相關文章

靚媽精明眼︱屈臣氏推$1福袋網民讚實用只需符合1條件可擁有　即睇詳情與換購分店
今日 10:47
靚媽精明眼︱屈臣氏推$1福袋網民讚實用只需符合1條件可擁有　即睇詳情與換購分店
去深圳乘車優惠｜九巴推北上深圳2大口岸限時優惠　轉乘B1/B9線搭兩程享一程免費
今日 13:31
去深圳乘車優惠｜九巴推北上深圳2大口岸限時優惠　轉乘B1/B9線搭兩程享一程免費
結業潮｜海鮮放題「蝦蝦燒」 荃灣店1.12結業　任食鮑魚周末8折
11:09 2024/12/18
結業潮｜海鮮放題「蝦蝦燒」 荃灣店1.12結業　任食鮑魚周末8折

你可能感興趣

靚媽精明眼︱屈臣氏推$1福袋網民讚實用只需符合1條件可擁有　即睇詳情與換購分店
今日 10:47
靚媽精明眼︱屈臣氏推$1福袋網民讚實用只需符合1條件可擁有　即睇詳情與換購分店
去深圳乘車優惠｜九巴推北上深圳2大口岸限時優惠　轉乘B1/B9線搭兩程享一程免費
今日 13:31
去深圳乘車優惠｜九巴推北上深圳2大口岸限時優惠　轉乘B1/B9線搭兩程享一程免費
結業潮｜海鮮放題「蝦蝦燒」 荃灣店1.12結業　任食鮑魚周末8折
11:09 2024/12/18
結業潮｜海鮮放題「蝦蝦燒」 荃灣店1.12結業　任食鮑魚周末8折
美食 雀巢 茶記冰室 朱古力 著數優惠

最高瀏覽

寒流殺到｜冬至前夕6區跌至個位數　醫生警告沖涼後1動作極危險：隨時心肌梗塞猝死
寒流殺到｜冬至前夕6區跌至個位數　醫生警告沖涼後1動作極危險：隨時心肌梗塞猝死
食道癌丨《星空奇遇記》女星癌逝終年70歲　曾公開患食道癌遺作料明年播出【附食道癌8大徵狀】
食道癌丨《星空奇遇記》女星癌逝終年70歲　曾公開患食道癌遺作料明年播出【附食道癌8大徵狀】
最靚仔星二代｜一家外遊18歲仔張慕童被指撞樣金城武　袁詠儀曾當虎媽導致母子疏離
最靚仔星二代｜一家外遊18歲仔張慕童被指撞樣金城武　袁詠儀曾當虎媽導致母子疏離
暖身熱飲｜日本實測8款熱飲大比拼　第1名持續保暖130分鐘
暖身熱飲｜日本實測8款熱飲大比拼　第1名持續保暖130分鐘
急症室最長等候時間（12月20日 時間12:05）
急症室最長等候時間（12月20日 時間12:05）