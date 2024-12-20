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張氏一家｜張致恒迷上玩Pokémon手遊集齊多張靚卡 被質疑有錢課金冇錢開飯

家事百科

撰文： 王明芳

發布時間： 1 小時前

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張致恒迷上玩Pokémon手遊集齊多張靚卡，有沒有課金就只有他自己才知道。

【張致恒/渣男/Pokémon/寶可夢/手遊】曾被冠「世紀渣男」惡名的張致恒（Steven），與太太區燕雯（雯雯）婚後育有4名兒子，不過兩人長期冇錢開飯，雯雯經常在社交網發文大呻，近來Steven有見生性，被拍到做外判工人賺錢養家，行為獲讚，但最近他又上載迷上玩Pokémon手遊的照片，大晒抽到的靚卡，被網民質疑有錢課金冇錢開飯。

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Pokémon寶可夢的卡牌手遊近來大熱，很多機迷都會課金抽卡，被網民封為「散工KOL」的Steven都迷上此款遊戲，上載抽到的靚卡，更留言「靚靚」，不過被網民質疑有課金才抽到好卡，他隨即再發文反駁，「邊個話一定要錢先可以打機？再加上我每次都打幾分鐘，平時我真係好少出聲，但係今次我真係唔覺得自己有錢囉。」

對此TOPick記者有詢問玩家求證，玩家指未必一定要課金才抽到靚卡，抽卡全靠運氣，但如果課金可以增加抽卡機會，至於Steven有沒有課金抽卡只有他自己才知道了！

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張致恒早前考獲地盤平安卡做地盤工，更疑似做事「渠王」的工作，事緣今年10月尾，張致恒在社交網分享新工作，當中他寫道：「『洗筒第一站』、『第二站筆架山道』、『第三站彩虹邨』、『第四站牛池灣』以及『尾站樂富收工』，被指於渠務署做外判雜工。

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