婚變傳聞｜劉詩詩獨自接兒子放學吳奇隆不見影　曾身家一夜暴漲8億升呢富婆唔憂做

▲ 劉詩詩被內地媒體影到獨自湊仔，不見吳奇隆的蹤影。

【吳奇隆/劉詩詩/婚變/步步驚心】吳奇隆與劉詩詩近日再度傳出婚變，9年婚姻被指劃上句號，只因內媒消息指二人共同持有的影業有限公司已注銷，疑似已「分身家」，日前劉詩詩被拍得獨自湊仔，令婚變消息甚囂塵上。

內地媒體昨日（19日）拍得劉詩詩接兒子放學，同行還有保母，之後三人更一起逛超市。只見劉詩詩身穿粉色運動服、戴著帽和口罩，離開超級市場時劉詩詩抱著兒子搭扶手梯，之後詩詩拖著兒子手上車，全程未見吳奇隆的蹤影，身旁的保母負責推手推車。

▲ 吳奇隆與劉詩詩近日再度傳出婚變，9年婚姻被指劃上句號。（網上圖片）

吳奇隆劉詩詩｜2年前傳婚姻亮紅燈

吳奇隆跟劉詩詩因演出劇集《步步驚心》而撻着，2015年於峇里島舉辦婚禮，結婚4年後劉詩詩誕下兒子「步步」，惟兩年前爆出婚變傳聞，當年吳奇隆於社交網澄清：「生活是自己的，本不想公開回應，但已經打擾到我們的生活和家人朋友，請不要再傳播不實的言論，我們一直都很好，謝謝大家的關心。」儘管之後屢傳婚變，二人也未有作回應。

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吳奇隆劉詩詩｜曾一夜間變富婆

擅於投資的吳奇隆於2014年開設江蘇稻草熊影業有限公司，當年婚後的吳奇隆原打算將60％股權售阬暴風科技，交易金額高達10.8億人民幣，而暴風科技的股東正是老婆劉詩詩，當年的「10億聘禮」成為一時佳話，惟最終收購不成功。

及至2021年，夫婦共同持股的江蘇稻草熊影業有限公司在港上市，開市價7元，曾見11.36元高位，收市價為10.8元，上市當天最高升幅達86%，而持有11.1%股權的劉詩詩，所持股價值達到8.36億元，一夜間身家暴升變富婆。

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