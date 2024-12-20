  • 17°C
香港時間：20241220日 (五) 18:09

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 保暖大法 財政預算案2025 超市大搜查 名校專區 啟德體育園 聖誕好去處 藥物百科 破·地獄 小學試題 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

校長專欄︱善用AI提升語文音藝由被動轉為自主學習　愛官校長：重置起跑線帶來新轉機

升學教育

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

分享：

分享：

熱門 保暖大法 財政預算案2025 超市大搜查 名校專區 啟德體育園 聖誕好去處 藥物百科 破·地獄 小學試題 會員有獎

愛官致力發展AI與STEAM。

愛秩序灣官立小學/16校網】最近，二十多位同學嘗試運用人工智能（AI）繪製海報，參加道路安全議會舉辦以「留心蛋」為主題的AI繪畫比賽，6B鄭相靈同學更榮獲亞軍，成績令人鼓舞。在科技的急速發展下，電子學習平台已是同學們不可或缺的學習工具，人工智能（AI）更成為師生學與教的得力助手。

「AI教父」英偉達創始人兼CEO黃仁勳於十一月獲香港科技大學頒授工程學榮譽博士，他對在場畢業生表示，「現在畢業處於非凡時代，人工智能（AI）開啓了一個新的運算時代，將影響每個科學領域及每個行業。」人工智能和機器學習幾乎融入科學的每一個領域，人工智能使科學家在難以置信的數據規模上進行分析、加速模擬、進行試驗、建立預測模型成為可能，今年諾貝爾物理學家和化學獎頒發給了人工智能領域的科學家。對企業而言，使用人工智能來加速創新和提高生產力還只是開始。「人工智能無疑是我們這個時代最重要的技術。現在整個世界正在被重置，你們正在起跑線上。」

學校一向致力發展STEAM及AI學習，一至六年級規劃了校本編程學習課程，又以「From school to society」的理念教導四至六年級同學從STEAM跨科課程中學習以科技解決社會問題，包括照顧長者、氣候變化等，歷屆同學製作了別具心思的模型，參加不同的比賽及發佈會，獲得多個獎項。

TOPick一分鐘
零失敗小食｜青瓜聖誕樹三文治及士多啤梨夾心可可松果 （無火簡易版）

數年前，學校在英文科首次引入人工智能Lango提升各級同學的英語會話能力，更舉辦聯校比賽，與五十多間友校，超過七千多位同學一起學習，一起交流。人工智能會從讀音的準確性（Accuracy）、說話的流暢度（Fluency）、回答的完整性（Completeness）三項範疇給予每位參賽者回饋，並協助糾正參賽者英語會話的發音、聲調等問題，儼如一位全天候的外籍英語老師。

點擊圖片放大
+3
+2

本年度，學校更將人工智能學習推廣至高年級的中文寫作，運用香港大學研發的人工智能評改，讓同學們不斷完善自己的文章，也參加了香港教育大學研發的人工智能平台「教室智助＋」（TeachTech+），用於評估教師的教學設計和表現。此外，學校把人工智能引進藝術及音樂創作的範疇。同學們只要對藝術、音樂有初步認識，不一定要擁有高超的畫技或演奏技巧，也可以透過人工智能將自己的創作意念呈現出來。人工智能拉近了學生學習英文及音樂的距離, 讓每個人都體驗到相關的樂趣。

人工智能紀錄了每位同學的學習數據，有助教師調整教學策略。過程中，教師與學生從被動的信息接收者轉型為學習的合作者，為自主學習提供了更優質的學習條件。愛官將會與更多大學、專業機構合作，更廣泛應用人工智能提高學生學習成效，提升學與教效能。

點擊圖片放大
+4
+3

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

💯備戰考試季！立即下載免費試題👉🏻【中英數常識試題下載】

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

撰文 : 崔家祥 愛秩序灣官立小學校長

相關文章

寫滿愛愛滿瀉︱癌逝歌手金句溫暖世人　愛官校長：別讓不重要的人與事丟掉了快樂
12:00 2024/10/03
寫滿愛愛滿瀉︱癌逝歌手金句溫暖世人　愛官校長：別讓不重要的人與事丟掉了快樂
學校動態︱愛官線上線下幼稚園校園遊　家長同學體驗多元學習經歷
17:44 2024/10/03
學校動態︱愛官線上線下幼稚園校園遊　家長同學體驗多元學習經歷
學校動態︱愛秩序灣官立小學師生登雪龍2號　港洞穴探險隊副隊長勉勵學生探索精彩人生
17:39 2024/11/08
學校動態︱愛秩序灣官立小學師生登雪龍2號　港洞穴探險隊副隊長勉勵學生探索精彩人生
校園直擊︱愛秩序灣官立小學引入建築學習　學生學習規劃城市培育小小建築師
16:00 2024/11/22
校園直擊︱愛秩序灣官立小學引入建築學習　學生學習規劃城市培育小小建築師
AI學校︱道路安全AI繪畫創作比賽愛官小六生勇奪亞軍　愛官校長：讓同學開眼界
18:38 2024/12/03
AI學校︱道路安全AI繪畫創作比賽愛官小六生勇奪亞軍　愛官校長：讓同學開眼界
校園直擊︱學霸港姐馮盈盈到愛官開Talk　用3個「天」分享成長故事勉勵同學多嘗試
13:33 2024/12/12
校園直擊︱學霸港姐馮盈盈到愛官開Talk　用3個「天」分享成長故事勉勵同學多嘗試

你可能感興趣

寫滿愛愛滿瀉︱癌逝歌手金句溫暖世人　愛官校長：別讓不重要的人與事丟掉了快樂
12:00 2024/10/03
寫滿愛愛滿瀉︱癌逝歌手金句溫暖世人　愛官校長：別讓不重要的人與事丟掉了快樂
學校動態︱愛官線上線下幼稚園校園遊　家長同學體驗多元學習經歷
17:44 2024/10/03
學校動態︱愛官線上線下幼稚園校園遊　家長同學體驗多元學習經歷
學校動態︱愛秩序灣官立小學師生登雪龍2號　港洞穴探險隊副隊長勉勵學生探索精彩人生
17:39 2024/11/08
學校動態︱愛秩序灣官立小學師生登雪龍2號　港洞穴探險隊副隊長勉勵學生探索精彩人生
愛秩序灣官立小學 校長專欄

最高瀏覽

寒流殺到｜冬至前夕6區跌至個位數　醫生警告沖涼後1動作極危險：隨時心肌梗塞猝死
寒流殺到｜冬至前夕6區跌至個位數　醫生警告沖涼後1動作極危險：隨時心肌梗塞猝死
食道癌丨《星空奇遇記》女星癌逝終年70歲　曾公開患食道癌遺作料明年播出【附食道癌8大徵狀】
食道癌丨《星空奇遇記》女星癌逝終年70歲　曾公開患食道癌遺作料明年播出【附食道癌8大徵狀】
最靚仔星二代｜一家外遊18歲仔張慕童被指撞樣金城武　袁詠儀曾當虎媽導致母子疏離
最靚仔星二代｜一家外遊18歲仔張慕童被指撞樣金城武　袁詠儀曾當虎媽導致母子疏離
暖身熱飲｜日本實測8款熱飲大比拼　第1名持續保暖130分鐘
暖身熱飲｜日本實測8款熱飲大比拼　第1名持續保暖130分鐘
急症室最長等候時間（12月20日 時間12:05）
急症室最長等候時間（12月20日 時間12:05）