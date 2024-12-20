校長專欄︱善用AI提升語文音藝由被動轉為自主學習　愛官校長：重置起跑線帶來新轉機

▲ 愛官致力發展AI與STEAM。

【愛秩序灣官立小學/16校網】最近，二十多位同學嘗試運用人工智能（AI）繪製海報，參加道路安全議會舉辦以「留心蛋」為主題的AI繪畫比賽，6B鄭相靈同學更榮獲亞軍，成績令人鼓舞。在科技的急速發展下，電子學習平台已是同學們不可或缺的學習工具，人工智能（AI）更成為師生學與教的得力助手。

「AI教父」英偉達創始人兼CEO黃仁勳於十一月獲香港科技大學頒授工程學榮譽博士，他對在場畢業生表示，「現在畢業處於非凡時代，人工智能（AI）開啓了一個新的運算時代，將影響每個科學領域及每個行業。」人工智能和機器學習幾乎融入科學的每一個領域，人工智能使科學家在難以置信的數據規模上進行分析、加速模擬、進行試驗、建立預測模型成為可能，今年諾貝爾物理學家和化學獎頒發給了人工智能領域的科學家。對企業而言，使用人工智能來加速創新和提高生產力還只是開始。「人工智能無疑是我們這個時代最重要的技術。現在整個世界正在被重置，你們正在起跑線上。」

學校一向致力發展STEAM及AI學習，一至六年級規劃了校本編程學習課程，又以「From school to society」的理念教導四至六年級同學從STEAM跨科課程中學習以科技解決社會問題，包括照顧長者、氣候變化等，歷屆同學製作了別具心思的模型，參加不同的比賽及發佈會，獲得多個獎項。

數年前，學校在英文科首次引入人工智能Lango提升各級同學的英語會話能力，更舉辦聯校比賽，與五十多間友校，超過七千多位同學一起學習，一起交流。人工智能會從讀音的準確性（Accuracy）、說話的流暢度（Fluency）、回答的完整性（Completeness）三項範疇給予每位參賽者回饋，並協助糾正參賽者英語會話的發音、聲調等問題，儼如一位全天候的外籍英語老師。

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本年度，學校更將人工智能學習推廣至高年級的中文寫作，運用香港大學研發的人工智能評改，讓同學們不斷完善自己的文章，也參加了香港教育大學研發的人工智能平台「教室智助＋」（TeachTech+），用於評估教師的教學設計和表現。此外，學校把人工智能引進藝術及音樂創作的範疇。同學們只要對藝術、音樂有初步認識，不一定要擁有高超的畫技或演奏技巧，也可以透過人工智能將自己的創作意念呈現出來。人工智能拉近了學生學習英文及音樂的距離, 讓每個人都體驗到相關的樂趣。

人工智能紀錄了每位同學的學習數據，有助教師調整教學策略。過程中，教師與學生從被動的信息接收者轉型為學習的合作者，為自主學習提供了更優質的學習條件。愛官將會與更多大學、專業機構合作，更廣泛應用人工智能提高學生學習成效，提升學與教效能。

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