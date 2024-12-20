太空油｜海關檢4公斤「依托咪酯」粉料　無業男被捕

▲ 海關在荃灣搗破（太空油）原材料儲存及分銷中心，檢獲4公斤依托咪酯粉末，總值約420萬元。（香港海關Facebook）

海關在荃灣搗破（太空油）原材料儲存及分銷中心，檢獲4公斤可製成1.2萬粒煙彈的粉末，總值約420萬元，行動中拘捕一名涉案男子。海關於昨日（19日）下午透過情報分析及深入調查，在荃灣一間酒店截查一名本地男子，並在其手持的膠袋內，搜出約2公斤懷疑依托咪酯粉末。

海關隨即拘捕該名32歲報稱無業男子，並將其押返至附近一酒店房間搜查，並再檢獲2公斤同類粉末及一批包裝工具，相信該批粉末在黑市加工後，可製成1.2萬粒「太空油」煙彈，市值約420萬港元。若有關太空油流入市面，後果不堪設想。

▲ 是次行動中檢獲的懷疑依托咪酯。（政府新聞處提供圖片）

海關表示，相信行動已成功搗破一個剛成立的太空油原材料的儲存及分銷中心，將進一步調查有關幕後團夥，不排除有更多人被捕。又強調稱，太空油主要成分「依托咪酯」是一般用於麻醉及鎮靜藥物，容易令人上癮，屬藥劑業及毒藥條例管制下第一部藥物，濫用會令身體嚴重受損，亦有致命風險。

太空油除了可混入依托咪酯外，亦可能混入其他毒品，如大麻及K仔等，吸入太空油等同吸毒。而非法管有第一部毒藥為嚴重罪行，可被判監兩年。

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