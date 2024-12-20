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都市傳説︱女子凌晨出門平安符突斷裂　Siri下秒說4字超心寒 網民：細思極恐！

健康資訊

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 20 分鐘前

最後更新： 19 分鐘前

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女子凌晨出門平安符突斷裂　Siri下秒說4字超心寒嚇瘋：細思極恐！

【Siri／靈異／都市傳説】iPhone用戶都熟悉的數碼助理「Siri」，向來都有不少恐怖都市傳説。日前，一名台灣女生發文表示被Siri嚇到，原因是她某日凌晨準備出門，身上的平安符突然斷掉，緊接著Siri突然冷冷説出4個字，讓她當場嚇到爽約躲回房間。

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事主本月12日在Threads平台發文分享詭異經歷，詢問網民「不知道大家曾經有沒有像我一樣被自己的Siri嚇到過」。她表示，之前有一次凌晨約朋友唱歌，正在家門口穿鞋準備出門，結果平安符突然斷了。更離奇的是，手機的「Siri」在下一秒突然説話：

不要出門。

事主直呼「當下真的嚇死我了！」，然後她馬上脫鞋、卸妝：

傳訊息給朋友說我沒有要去，然後回房間躺好，在家追劇。

網民熱議：細思極恐

事主的經歷引來網民熱議。不少人都留言表示「好恐怖」，又稱也許是「你住家的家神在保祐你」。但也有網民認為，只是Siri系統出錯，毋須害怕：「Siri有時真的很煩會亂叫，還會莫名回應」、「把Siri關掉」。

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