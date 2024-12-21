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牙齒健康丨32歲女10年甩剩4隻牙　牙醫揭原因

健康資訊

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 22 分鐘前

最後更新： 14 分鐘前

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【牙周炎／牙周病／牙齒鬆脫】牙齒問題勿輕視！內地一名32歲女子自10年前起，便有牙齒鬆脫及牙痛問題，惟一直沒有理會，直到近年，她全排牙齒已甩剩4隻才看牙醫，方得知肇禍元兇正正是牙周炎。

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綜合內地傳媒報道，湖南嶽陽一名32歲朱姓女子自22歲起，便發現自己有牙齒鬆脫問題，甚至會掉落，一開始她以為是個別情況，未想到脫牙情況卻持續。不知不覺，到近年她整口牙齒已僅餘4顆，由於已嚴重影響生活，不但沒法正常食東西，顏值也受到了影響，最終在家人的陪同下，她才決心到當地的口腔醫院求醫。

湖南嶽陽一名32歲姓朱女子自22歲起，便發現自己有牙齒鬆動，近年正常的牙齒只剩4隻。(網上圖片)

牙醫為朱女口腔進行檢查時，便發現她牙齡已達80歲，而甩牙的元兇則是侵襲性牙周炎。牙醫於是先為她醫治牙周炎問題，待其痊癒後，再為她進行全口牙齒的種植修復。慶幸經過3個月後，朱女已成功戴上「新牙」，生活恢復正常。

牙周病丨侵襲性牙周炎

根據台灣牙醫葉立維醫生其診所網頁資料，侵襲性牙周炎是牙周病的一種，破壞速度很快，並且不見得會有很多的牙菌斑或牙結石堆積。 這類牙周炎通常是因為身體的免疫異常，在治療方面除了牙周治療流程外，效果會比較難預期，因此需要更嚴密的追蹤與控制。 侵襲性牙周炎的特色，是牙床破壞速度屬慢性牙周病患者7至10倍，可能在50歲以前就面臨全口無牙的風險。

葉立維指，大家容易忽視牙周病的原因，是初期牙周病常常不見得會有明顯疼痛，等到嚴重的牙周病症狀出現，例如：咬合不適、牙齒搖晃或甚至到牙齒脫落，才會有警覺到該就醫處理。而當出現嚴重牙周病症狀時，通常治療效果都會比較不理想，或是仍然需要拔除患齒；患者也可能因缺牙，會需要額外的預算來做植牙或其它牙齒重建功能。

6大牙周病症狀

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同場加映: 刷牙4大貼士

除了洗牙後，每天刷牙也是維持口腔健康的重要一環！獅王公司口腔護理師深澤哲曾經接受日本《Oricon News》訪問，分享了刷牙及選擇牙膏的4大貼士，以助民眾減低患上蛀牙、牙周病、口臭等口腔問題的危機：

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同場加映: 超市大搜查︱11款高分安全牙膏

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