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張玉珊戀情︱張玉珊與男友Calvin Lo齊出席晚宴證情不變　Shirley駐顏有術不似50歲

社會

撰文： 文體藝online

發布時間： 18 分鐘前

最後更新： 17 分鐘前

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張玉珊與男友Calvin Lo齊出席慈善晚宴。

【張玉珊 / 盧啟賢 / 凍齡】上月踏入50歲的張玉珊（Shirley）駐顏有術，雖然在2000年代已淡出娛圈不再是藝人，但沒有因此忽略容貌及身材管理，仍然靚到爆，外貌不比現在任何仍在影視界的女藝人遜色。

在事業上，張玉珊當年淡出幕前創辦美容纖體公司，她在2003年只有28歲時已將公司上市，成為香港最年輕的上市公司主席。在2016年，張玉珊辭任行政總裁一職，並把美容公司轉讓出去，當時有傳身家達3億元。

商界女強人｜50歲張玉珊通過航空法考試　自嘲無天賦全靠2個字自我勉勵

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張玉珊戀情︱首次IG上載與Calvin Lo合照

人美心善，熱心公益的張玉珊在昨晚（12月19日）在個人社交網分享出席「齊惜福」慈善晚宴的照片，從相中見她穿白色貼身長裙，衣著高貴大方外，皮膚白滑有光澤，絕對保養得超好。她發文表示感謝好友及官員支持慈善晚宴，稱：「快儘管天氣很冷，但你們的激情和溫暖的心照亮了這個晚上。我們一起通過珍惜食物的文化，並向弱勢群體傳播愛的訊息。」

同時，張玉珊也在社交平台上載與男友盧啟賢（Calvin Lo）的合照，這次也是張玉珊自去年公開戀情後，首次在自己IG上載與男友的合照，可見是進一步證實看男友「主權地位」。而當晚出席晚宴還有前特首梁振英夫婦、麥明詩夫婦、汪詩詩、苟芸慧、蔡一智等。

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張玉珊戀情︱最佳女友撐男友

其實張玉珊與Calvin Lo的戀情是在去年中爆出，二人是在疫情期間經朋友介紹認識，由於他們都從商彼此多共同話題，張玉珊更曾讚盧啟賢孝順兼有紳士風度。

可是爆出戀情後，當時《福布斯》長文報道質疑Calvin Lo誇大身家及學歷，張玉珊即為男友抱不平，接受傳媒訪問坦言感到氣憤，認為一切誤會是場公關災難，並對男友表示信任。

張玉珊向傳媒指：「其實我都認識寫佢嗰位傳媒老闆，事後我都有找佢晦氣。」她表示，對方解釋指因Calvin Lo對傳媒「唔夠nice」及英國公關公司做得太差所致，由此被「寫衰」，張玉珊力撐男友堪稱最佳女友。

張玉珊與Calvin Lo。

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