學校動態︱香港翡翠獅子會圓滿舉辦「分享喜閱」活動　促進特殊教育及跨代共融

▲ 香港翡翠獅子會圓滿舉辦「分享喜閱」活動。學校提供

香港翡翠獅子會在獅子會何德心小學成功舉辦了「分享喜閱」服務暨決賽。此次活動專注於特殊教育（SEN），旨在透過人道關懷和豐盛的人生體驗，推動共融教育、跨代共融及環保服務，獲得了廣泛的讚譽與支持。

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翡翠獅子會服務主力扶助來自弱勢社群家庭的幼兒、青少年及青年、SEN 學童及其照顧者，推行「長中青幼」跨代共融、社會共融及弘揚中華文化藝術，加強兒童及青少年身心靈健康及正向思维，致力建造和諧共融及充滿愛的社會。

此活動分朗誦、親子、勵志三組進行為期將近三個月的訓練後，再到社區為長者作表演服務，促進親子關係，推廣閱讀及有聲藝術，以運動員的勵志故事引導青少年正向思維發展。

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賽後，主評判程梓龍先生，以其專業知識為在場嘉賓和觀眾講解語言表達和朗誦技巧。勵志故事分享：獨特性與無私奉獻的力量，大會邀請了前港隊空手道代表李剛慧女士分享了她的勵志故事，鼓勵每位參與者相信自己的獨特性。她提到：「每個人都可以發光，你是自己故事的作者。別人是否喜歡你的故事只是額外的收穫，最重要的是你要享受和欣賞自己的故事！強調了每個人都是獨一無二的創作者。」

獅子會何德心小學的校董莊紹嘉博士也分享了他的故事：「他提到在一次服務會議中受傷，左眼只剩百分之二十視力，心理、生活和工作都受到很大影響，但人生有起伏，重新站起來最重要！故他仍堅持服務，在百忙中也抽時間為同學做分享，用生命影響生命。展現了無私的愛與奉獻精神。

結合藝術與環保：青年表演及創意回收的精彩展現，大會還邀請了特殊青年表演藝術團的演奏樂器，讓觀眾耳目一新；葉烽及張浩宇同學的朗誦表演感人真摰。他們的表演贏得了觀眾的熱烈掌聲。



本次活動的亮點之一是，大會將環保及ESG（環境、社會及管治）融入活動中，首創將舊背景板循環再用，由翡翠獅子會青獅指導蘇家慧獅姐設計，带領幼獅及獅子會何德心小學的學生們使用環保漆進行上色，展現了社區對環保的重視與承諾。



特別鳴謝是次活動的合辦機構鄰舍輔導會及獅子會何德心小學的配合和支持。



活動主禮嘉賓包括：



•⁠ ⁠分享喜閱大會主席謝麗嫦獅姐

•⁠ ⁠梁子穎立法會議員

•⁠ ⁠榮譽顧問冼姵璇前總監

•⁠ ⁠創會會長鄭敏如獅姐

•⁠ ⁠鄰舍輔導會馮綉文總幹事

•⁠ ⁠榮譽顧問郭美華前總監

•⁠ ⁠國際獅子總會中國港澳三O三區第十分域主席張少華獅兄

•⁠ ⁠獅子會何德心小學黃偉立校長

•⁠ ⁠香港翡翠獅子會指導獅友陳健明獅兄

•⁠ ⁠香港翡翠獅子會指導獅友陳建華獅兄

•⁠ ⁠獅子會何德心小學校董莊紹嘉獅兄

•⁠ ⁠分享喜閱大會副主席馬梁芮獅姐

•⁠ ⁠⁠深水埗文藝協會屈文灝副主席



本會創會會長鄭敏如獅姐表示：「我們希望透過這次活動，讓每位參加者體會到閱讀的魅力，並在共融的環境中成長。我們期待未來能推出更多類似的活動，讓更多人受益。」此次「分享喜閱」活動的成功舉辦，不僅展示了香港翡翠獅子會對社區發展的承諾，也彰顯了其在推動特殊教育和社會和諧方面的重要角色。

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