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港姐婚事｜落選港姐楊慧敏出嫁升呢人妻　Mina晒「金豬」行頭勁撰文自認港女

家事百科

撰文： 王明芳

發布時間： 31 分鐘前

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落選港姐楊慧敏（Mina）日前結婚！

【落選港姐楊慧敏/結婚】「馮盈盈師姐」兼2019年落選港姐楊慧敏（Mina）去年獲圈外男友求婚，昨日（12月19日）於IG上載結婚相公佈升呢人妻。

楊慧敏跟男友於郊外行禮簽字，身穿低胸婚紗的她大晒身材，在一眾親朋好友見證下成婚，從另一個帖文所見，穿裙褂的楊慧敏戴滿一身金器，包括兩塊大金豬牌以及10隻龍鳳鈪，此外更晒出手上的閃爆求婚戒，行頭超勁。

楊慧敏跟圈外男友結婚。（取自instagram）

此外，楊慧敏更於IG撰文講述做人妻的感受，當中她寫道：

Mina正式成為王太了
整個婚禮過程，其實我最緊張嘅就係證婚
我望住王生踏出第一步時就已經喊咗出嚟
籌備咗一年嘅婚禮，呢一個moment終於要成為人哋老婆
「我真係好好彩，我生得咁靚，仲要遇到你」
生得咁靚人生已經少去一半煩惱，另一半嘅煩惱有你幫我解決，多謝老公我愛你

楊慧敏更自認難頂，感慶幸獲老公寵愛：「唔做家務唔識煮飯呢單嘢已經深入民心，脾氣差唔講道理但係你點都包容我」，晒幸福之外又自認有港女性格。

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楊慧敏曾參選《最後一屆口罩小姐選舉》以及《2019香港小姐競選》，選港姐時她已負面新聞多多，受訪時她也自認「乞人憎」，最終10強不入。

2019年疫情期間，網上爆出「KOL半島酒店Staycation」事件，二十多人「屈蛇」於酒店房開P，楊慧敏是出席者之一，捲入事件的她遭網民圍攻，曾打算以食殺蟲劑及喝漂白水自殺，惟最終頂不住吐了出來。

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