保暖穿搭｜返工返學著襪褲最保暖？　原來穿這1物最暖北海道人都認同

▲ 返工返學著襪褲最保暖？原來穿這1物最暖，北海道人都認同。

【保暖穿搭/寒冷天氣】天氣愈來愈冷，返工返學以為著襪褲最保暖？日本著名襪子品牌店透露，原來仲有一種穿搭法比穿襪褲更保暖，而且最怕凍的北海道人都認同。

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保暖穿搭｜禦寒小技巧

在寒冷的季節，穿搭不僅要注重時尚，還要考慮到保暖，除了常見的「玉米式穿法」和「洋蔥式穿搭法」，我們更不能忽視腳部的保暖。為了對抗嚴寒，有些人或許會穿上褲襪來保暖，根據日本媒體「まいどなニュース」的報導，知名襪子品牌「Tabio 靴下屋」在官方X帳號（前稱Twitter）上分享，表示貼身的襪褲雖然保暖，但是因為必須覆蓋到腳趾頭，所以厚度受到一定限制，而密度不夠有可能會透風情況，因此分享了一些實用的建議。

▲ 不能忽視腳部的保暖！（經濟日報資料圖片）

保暖穿搭｜專家穿搭建議

緊身褲（Leggings）

緊身褲不需要覆蓋腳趾，這讓其厚度上沒有限制，能夠提供更好的保暖效果。緊身褲亦有分普通、發熱、加厚版等，可以有效保持腿部的溫暖。

襪子搭配

在穿著緊身褲的同時，可以選擇較厚的襪子來保護腳掌。這樣的搭配不僅有第二層保暖之效，還能增加時尚感。

這樣的穿搭，就連居住在北海道的網友都相當認同，表示「我是北海道人，冬天穿厚襪子跟緊身褲真的是正解，這樣就不怕凍傷了」。其他網友也回覆「這好吸引人喔，一直都是穿褲襪保暖的說，這下該來準備緊身褲了」、「雖然常常碰到零下氣溫的時候，但這招還是第一次知道」、「我因為身體容易冷，很久之前就在用緊身褲+襪子的穿搭了」。

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