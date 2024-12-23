學校動態｜YT周殷廷訪陳南昌紀念中學辦分享會　以谷底翻身經歷勉勵學生正向思維

▲ 周殷廷到訪陳南昌紀念中學，跟該校學生分享經歷。

【香港四邑商工總會陳南昌紀念中學/周殷廷/YT】陳南昌紀念中學重視培養學生的抗逆力，以「成功教育」的教學理念，教導學生以正面心態處理情緒、應對壓力及克服困難，成為一個敢於挑戰的年輕人。學校透過不同的活動協助學生建立正面樂觀的成長型思維，在學生身上播下信念種子，學生將來遇到困難，仍常抱有希望，懂得以正向心態突破困局，不斷茁壯成長。

陳南昌紀念中學於12月11日舉辦了一場「追夢正向音樂分享會」，以音樂分享正能量信息，並邀請到香港歌手周殷廷到校分享他的歌手夢。周殷廷先生的歌曲在香港熱播，2015年出道至今，歌手之夢滿可謂途荊棘。

▲ 周殷廷到陳南昌紀念中學分享歌手之夢。

出道初期，周殷廷曾錄歌到各唱片公司、電影公司，敲門自薦，主動爭取機會，但一直無人問津，甚至有人笑言他癡人說夢話。周殷廷曾感道盡途窮，唯對音樂的熱愛始終如一，即使不被賞識，但他仍勿忘初衷，堅持要成為香港樂壇歌手的夢想，多年來苦苦堅持，等待一個被看見的機會。

最終第16首單曲《三生有幸》連續11日登YouTube熱門音樂影片第一位，成為香港流行歌曲第一名，「周殷廷」的名字，從此有更多人看到，更多人喜歡，回顧出道九年，一切得來不易。

歌手在學生眼中都是戴著光環，周殷廷先生的真誠分享，讓學生明白，成功背後都是經歷了很多次嘗試與失敗，愈挫愈勇才能成就夢想。

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學生在成長過程中，總會遇上大大小小的挫折，可能是考試失手、比賽失利，甚至因朋輩的批評而質疑自己，成長從來不是一帆風順，挫敗與失落才是人生常態。老師作為關愛學生的育才者，需要支援學生全人成長，教導學生以積極的態度面對失敗。

周殷廷的經歷正能啟發學生，挫折並不可怕，但絕不能失去希望、信心，正如《晨星》一句歌詞「迎著痛 前行破浪 成為那最耀眼星火」，只有抱有正面的心態，乘風破浪，堅信自己的目標，按照自己的步伐，看著標竿直跑，人生便會不斷成長、進步，最終必定迎來黑暗中的光芒，成為黑夜中最耀眼的星火。

讓我們相信自己的步伐，在失敗中重新出發，相信每次失敗都是一個新開始。輸得起，才能走更遠，每位年輕人都有成為最耀眼星火的可能。

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學生感受：

5B余淑怡 輔導總學長

在過去的星期三中，我有幸聽到周殷廷先生的分享會，在此我瞭解到周先生追夢的過程，記得他分享他投稿時不達目的不放棄的經歷，深深地感受到他對夢想的堅定和重視，正是他這堅毅不屈的精神促使他後來的成功，對此我從中認識到每個人都有追夢的權力，而博盡無悔便是追夢的精神。

5B 陳思琪 紅社社長

周殷廷從普通人變成眾所矚目的歌手，中間的挫折與困難讓我深受觸動，我相信我堅持自己的夢想，就能和周殷廷一樣能在自己擅長的領域內閃閃發光。

5B 鄭柏君 校園電視台副台長

YT大哥的那種可以無視別人說自己的夢想十分天馬行空的批評，並繼續勇敢地追求自己夢想的精神，令我十分欣賞。正因為天馬行空的想像力，我們才能超越自己；無視別人的冷嘲熱諷，我們才能成就夢想。我們應勇敢地追隨自己那個天馬行空的夢想！

2C 任美琪

周殷廷到校分享的經歷，令我感慨萬千。周殷廷的追夢過程，說不上順利甚至說得上是坎坷。有很多人覺得他的夢想是虛無縹緲的，並沒有什麼人會支持他，更有的人是嘲笑他。但是周殷廷他鍥而不捨，努力追夢，終究還是完成了他的夢想。無論夢想是什麼，只要堅持，就能像周殷廷一樣完成夢想。

2C 吳依柔

周殷廷的分享讓我深刻體會到成長不僅是年歲的增長，更是心智與視野的拓展。他的經歷激勵我們勇敢面對挑戰，不斷學習，成為更好的自己。

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