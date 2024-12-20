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習近平講話｜李家超：進一步擘畫港澳發展藍圖　明確了方向

政治

撰文： 區綽彥

發布時間： 1 小時前

最後更新： 60 分鐘前

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特首李家超指，習近平講話充分反映中央對港澳關心、重視和支持。(李家超fb圖片)

國家主席習近平今日出席澳門回歸祖國25周年大會並發表重要講話。特首李家超指，講話充分反映中央對港澳關心、重視和支持，是國家對全面準確貫徹「一國兩制」的堅持和肯定，亦是對港澳特區的期望和指導方向。

李家超今日在社交媒體表示，2年半前，習近平在慶祝香港回歸25周年大會的重要講話，對香港特區提出「四個必須」、「四點希望」 以及「青年興，則香港興」，成為現屆香港特區政府的施政藍圖。他說，習近平今日再次激勵港澳兩個特區攜手並進，並站在一個新的更高起點上，進一步擘畫了港澳發展的藍圖、明確了方向。

李家超說，會與澳門特首岑浩輝及澳門特區政府緊密合作，進一步深化與澳門特區的交流合作，互利共贏，共同擔當灣區發展引擎的責任 ，以港澳所長，服務國家所需，展現「一國兩制」的生命力、優越性；並乘著二十屆三中全會東風推進改革，把握歷史機遇，銳意改革、主動作為，作出港澳貢獻。

陳國基：習近平對澳門的祝福、期許和要求  也為香港未來發展指路引航

政務司司長陳國基在社交媒體指，習近平對澳門的祝福、期許和要求，也為香港未來的發展指路引航。他說，香港今年內完善維護國家安全的法律制度和執行機制，迎來拼經濟、謀發展的最佳時期。他認為，香港和澳門的順利回歸，開啟二十多年來繁榮穩定的特區盛況，充分證明「一國兩制」這個在人類歷史上首次實行的嶄新構思是想得好、行得通、做得好。

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