聖誕禮物｜2成半男士無意送禮物　調查揭女士最忌收兩類禮物

▲ 調查機構發現，港人願意花費金額較去年上升，近2成半港男無意送贈聖誕體物。（HK Romance Dating提供圖片）

【聖誕節／新年／北上消費】臨近聖誕及新年假期，不少情侶準備共渡佳節。有調查發現，逾三成港人考慮北上消費，按年有明顯升幅。另外，逾半港人預期聖誕節整體消費較去年增加，但就有近2成半男士稱無計劃送禮物。

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逾3成港人考慮北上消費度聖誕

交友約會公司HK Romance Dating於11月底至12月初，透過電話及網上問卷方式進行調查，訪問529名香港男女，了解本港情侶於2024年的聖誕消費意欲及模式。結果發現，最多受訪者盼與心儀對象會出外吃聖誕大餐，男女士的選擇各佔一半。對於聖誕大餐消費，近五成男女（53%、51%）表示，預料今年在聖誕大餐上花費約501至1,000元。至於增加主因，相信與個人收入增加及各大商戶餐飲推出優惠有關。

建議情侶夾錢製定「旅遊消費Pool」

近年愈來愈多港人選擇離港外遊過節，選擇到海外旅遊，男士和女士分別各佔42%及51%。隨着通關後港人北上消費成風，逾3成港人考慮北上消費度聖誕。HK Romance Dating建議，市民如果有意與伴侶外遊，出發前應先規劃好行程，旅遊期間支出方面也需好好溝通。二人的旅遊支出，不應由一方全付，建議雙方夾錢制定「旅遊消費Pool」，以免大家於旅遊時為了金錢而大傷感情。

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買禮物預算較去年上升

調查亦公布本港情侶聖誕體物價格，當中近4成男士稱會花1,001至3,000元，而39%女士預計會花501至1,000元，願意花費的金額較去年上升。不過，有24%男士及16%女士就表示沒有計劃送禮物。雖然禮物無分輕重，只講求心意，不過若想為對方準備禮物，HK Romance Dating建議應購買實用性或是具紀念價值的禮物。

男士最不想收花 女士則是公仔、玩具模型

調查發現，37%男士最想收到的聖誕禮物是電子產品，其次為海外旅遊套票；而女士最想收到的禮物則為珠寶首飾及手袋，分別各佔24%及16%。至於男士最不想收到的聖誕禮物，最多男士不想收花佔25%，而女士最不想收到的則是公仔、玩具模型佔42%。

此外，調查又發現，有近兩成的男女（19%、22%）認為自己於今年聖誕會減少消費，較多人擔心經濟大環境不景，故選擇儲蓄為先。亦有近兩成人表示（18%、21%），減少消費的原因出於個人收入減少。

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