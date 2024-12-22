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異地還機｜港男遊台灣借「尿袋」忘歸還　嘗試回港還機結果竟出乎意料

社會

撰文： 王月明

發布時間： 2 小時前

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港男遊台灣借「尿袋」忘歸還，嘗試回港還機結果竟出乎意料。

如今年輕人幾乎是手機不離手，出門在外若遇上手機電量「告急」，便需要使用移動電源（俗稱尿袋）為其「續命」。

近日，有港男在Threads發帖，指其在台灣旅遊時於當地租借尿袋，惟到達機場候機室才發現忘記歸還，無奈只好將其帶回香港，到港後他嘗試異地歸還，結果竟出乎意料！經查閱資料，該品牌移動電源可多地歸還。

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異地還機｜港男異地歸還行動電源

據港男所述，他日前在台旅遊時，於西門町租借尿袋，惟他將其放在手袋中忘記歸還，發現時已身處候機廳且即準備登機，於是發文詢問道，「香港還唔還到台灣借嘅尿袋」，又無奈表示「睇嚟要帶返香港了」。

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異地還機｜未產生額外費用

男子抵港後，嘗試於一間便利店歸還尿袋，只見店內職員將尿袋取走後直接插入移動電源底座裝置內，過程十分順利，且並未收取額外手續費或罰金。

「異地還機」事件引起網民熱議，不少人笑言「咁犀利」、「台灣尿袋減1」、「有種走私的感覺，哈哈哈」、「唔緊要啦，你嗱嗱聲買返張機票再多次還咪得囉」。

異地還機｜該品牌支持多地還機

翻閱品牌還機相關規定後發現，租借完該品牌的移動電源，可於任意設有品牌租借站的地點歸還，不會產生額外手續費或罰金：「行動電源提供甲地租乙地還的服務，而且不只在香港，只要您至日本、台灣、泰國出差旅行，可以至當地的品牌租借站做歸還（請先留意要前往的地區是否有點位可以進行歸還）」。

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