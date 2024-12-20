習近平訪澳｜習近平對澳門新管治班子提4點希望　冀保持清正廉明

▲ 國家主席習近平今日上午在澳門，會見剛剛就職的澳門特別行政區行政長官岑浩輝。又會見澳門特區信任行政、立法、司法機構負責人。（新華社圖片）

國家主席習近平今日上午在澳門，會見剛剛就職的澳門特別行政區行政長官岑浩輝。又會見澳門特區信任行政、立法、司法機構負責人。

習近平強調，中央政府將全力支援岑浩輝行政長官和特別行政區政府履職，相信他能恪盡職守、不負重托。

促管治團隊切實提高行政效率

習近平形容，新一屆特別行政區政府管治團隊年富力強、充滿活力，展現出良好的精神風貌。他相信大家會牢記誓言、不辱使命，對國家負責、對澳門負責，交出一份無愧於國家、無愧於澳門、無愧於自己的亮麗成績單。習近平提出4點希望︰

一、樹立全局觀念，善於從國家根本利益和澳門整體利益出發，站在全局高度考慮問題，堅定維護國家主權、安全、發展利益； 二、強化實幹擔當，大力推動經濟適度多元發展，營造更為優良的營商環境，保持澳門安定祥和局面； 三、加強團結協作，在行政長官帶領下，加強跨領域跨部門協調合作，切實提高行政效率； 四、保持清正廉明，把澳門居民的柴米油鹽時刻放在心上，慎用手中的權力，真正做造福人民的清官、廉官、好官。

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