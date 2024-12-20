寫CV技巧｜求職寄CV石沉大海？　職場專家揭履歷表4大致命錯誤

▲ CV總是石沉大海？職場專家教寫CV技巧，避開4大致命錯誤。

【寫CV技巧/求職/見工/面試】如果你發現寄出的履歷表都石沉大海，可能是你的履歷表有一些毛病而不自知。今天半宅職薯就和大家分享面試官不會告訴你的履歷表要訣。

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寫CV技巧｜何謂理想的履歷表？

一份理想的履歷表，應該能讓面試官在十五秒之內便看得出你的資歷與所申請崗位的相關之處，甚至看得出你的獨特之處，令面試官對你印象加深。

所以履歷表應該就你所申請的職位，而對重點有所調整，務求做到一矢中的，簡潔易明。

寫CV技巧｜履歷表常犯的錯誤

然而，很多人都在履歷表中犯一些常犯錯誤。這些錯誤，面試官並不會告訴你，但卻暗自知道你的水平：

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寫CV技巧｜履歷表避免超過兩頁紙

履歷表是介紹自己的一份文件，重點在於說服面試官你有多適合這份工作。所以申請不同性質的工作，應該準備不同版本的履歷表，以突顯不同強項。

當你代入面試官角度，你便會發現每日需要處理大量履歷表的心情。除非你是學者，需要把每份發表過的論文也填進履歷表，否則履歷表最好不超過兩頁紙。因為一矢中的，重點鮮明的履歷表，最能抓住面試官的眼球，增加獲得面試的機會。

延伸閱讀｜面試自我介紹必備6個元素

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筆者簡介

半宅職薯 － 企業培訓師。

深信 職場生存有方法，管理上位有心法

▲ 半宅職薯 － 企業培訓師

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