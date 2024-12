聖誕好去處2024｜全港50+聖誕好去處推介　西九20米高聖誕樹/沙田飄雪溜冰場/海港城巨型木屋

▲ 全港50+聖誕好去處推介,即睇詳情!

【香港聖誕好去處2024/聖誕燈飾2024】聖誕即將到來,香港各區也陸續布置上聖誕燈飾,相信不少人都藉著聖誕節,相約親友一同度過,TOPick親子組為大家整合多個香港聖誕好去處推介,讓各位度過一個難忘的聖誕節!

【香港區】

聖誕好去處2024|1.利東街

為了打造聖誕歐陸小鎮風貌,今年利東街首度與比利時GLOBALL Concept合作,設計璀璨耀眼「Dazzling Christmas」燈光裝置,8米高聖誕樹、長達27米的「幻影雪鹿」燈光裝置、巨型聖誕花環等,還有冬日飄雪嘉年華,與小朋友一起歡度溫馨甜蜜的佳節!

利東街「Dazzling Christmas」

活動日期:即日至2025年1月1日

開放時間: 10:00-23:00(每日17:00亮燈) 12月24日至26日、及12月31日亮燈時間將延長至晚上12時

地點:灣仔利東街

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

聖誕好去處2024|2.太古廣場

由即日起至2025年1月2日,金鐘太古廣場舉辦「聖誕奇妙村莊」,設有5大打卡位包括「毛絨樹屋」、「糖果廠」、「神秘樹洞」、「村莊邊境」及「樅樹平台」,大家也可到聖誕老人屋,與聖誕老人合照!

場內也有聖誕紀念品店及奇趣工作坊,小朋友可以自製專屬的獸粗冷編織手提袋、萌獸包包掛飾及毛絨萌獸聖誕花環作為聖誕禮物!

太古廣場「聖誕奇妙村莊」

日期:即日起至2025年1月2日

地點:金鐘道88號太古廣場

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

聖誕好去處2024|3.中環ifc

中環ifc商場由即日起至2025年1月1日期間,將中庭打造成「魔法玩具工廠 Santa’s Magic Toy Factory」,設有8大互動體驗及打卡位,包括報到站、聖誕精靈工作站、甜蜜角落、聖誕老人辦公室、玩具檢測部、禮物配送部及聖誕飛鹿雪橇。小朋友到「玩具檢測部」捐贈$50,並完成互動遊戲,更可獲贈毛公仔鎖匙扣!

中環ifc「魔法玩具工廠」

日期:即日起至2025年1月1日

時間:10:30-22:00

地點:中環金融街8號

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

聖誕好去處2024|4.大館

今年聖誕,大館再次與馬會攜手舉辦「馬會 x 大館 —— 小心意.大眾樂2024」聖誕活動,設有12米高戶外聖誕樹及燈飾外,更有來自12個國家的當代馬戲節目陸續於12月演出,其中包括焦點必看的《玩轉重力指南》、《「飛」常門中門》、《亞洲馬戲平台》等,以及多個聖誕工作坊給予大人小朋友一同參與。

大館「馬會 x 大館 — 小心意 • 大眾樂2024」

日期:即日起至2025年1月1日

時間:08:00-23:00

地點:中環荷李活道10號

▼ 點擊圖片放大 +2

最新影片推介:

聖誕好去處2024|5.The Henderson

聖誕節快到,周圍都已經充滿節日氣氛!由即日起至2025年1月2日,The Henderson大樓外的公共行人天橋,今年化身做「Glittering Golden Christmas」,以25萬塊閃爍珠片打造80米金色長廊,亮眼耀目,讓人彷如置身漫天星海!另外,The Henderson的玻璃幕牆亦將於每晚6時至9時,展示全新創作的金光聖誕數碼光影藝術,展出直至12月29日。

The Henderson「Glittering Golden Christmas」

日期:即日起至2025年1月2日

地點:中環美利道2號

聖誕好去處2024|The Henderson聖誕藝術裝置閃爍耀眼 25萬塊珠片打造80米金色長廊

▼ 點擊圖片放大 +2

聖誕好去處2024|6.海洋公園

海洋公園由即日起至2025年1月1日,「玩轉冬日園」將呈獻一系列難忘體驗,包括充滿互動元素的沉浸式大熊貓光影世界、精彩表演以及不容錯過的大熊貓主題打卡點,其中安安和可可更化身成5米高的巨型充氣「至萌『大』熊貓」!今個聖誕大人小朋友一同投入大熊貓盛典,熊抱節日歡樂氣氛!

海洋公園「玩轉冬日園」

日期:即日起至2025年1月1日

園區開放時間:10:00-19:00

地點:香港島香港仔黃竹坑道180號

聖誕好去處|海洋公園玩轉冬日園大熊貓盛典 最「熊」節慶+沉浸式光影世界盡情打卡

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

聖誕好去處2024|7.皇室堡

由即日起至2025年1月1日,皇室堡舉辦「Pokémon冬日大冒險」設有3大打卡位,「夢幻飄雪水晶球」、「冬日雪橇車」及4米高發光聖誕樹,當中必影焦點是「夢幻飄雪水晶球」中的逾2米高卡比獸,以及身旁的冬日造型比卡超和一眾小精靈,水晶球更會配合特效和光影效果,營造冬日氛圍。

皇室堡「Pokémon冬日大冒險」

日期:即日起至2025年1月1日

時間:10:00-22:00

地點:銅鑼灣告士打道311號皇室堡地下中庭

聖誕好去處2024|皇室堡「Pokémon冬日大冒險」 逾20隻1:1小精靈+玩卡牌教學免費獲對戰牌組

▼ 點擊圖片放大 +2

聖誕好去處2024|8.時代廣場

由即日起至2025年1月1日,時代廣場以《Black Pink Christmas》為主題,打造6大打卡位,地面露天廣場設有6.5米高粉紅聖誕樹、The Pink Express列車、及Melody in Pink聖誕唱片店等,而2樓中庭則有4米高BRTG聖誕樹,和《BLACKPINK THE GAME》聖誕期間限定店,店內更有香港首賣等BRTG官方周邊商品,各位粉絲必勿錯過!

銅鑼灣「The Pink Christmas」

日期:即日起至2025年1月1日

時間:10:00-22:00

地點:銅鑼灣時代廣場露天廣場、2樓中庭

▼ 點擊圖片放大 +2

聖誕好去處2024|9.香港仔中心

香港仔中心邀來菠蘿油妹妹插畫師Helen Tam,舉辦「冬日天馬行空菠蘿遊」,設有3大吸睛打卡位,包括「菠蘿油聖誕奶茶杯」、「檸茶妹妹冬日營火會」及「雞尾包仔仔茶座」,配合閃爍燈飾,打卡一流!

除了打卡,大家絕對不能錯過12月21至22日下午2時至5時的「菠蘿油妹妹美食飛天巡遊」。到時巨型美食充氣公仔將配合飛天效果,在空中翩翩起舞。 聖誕女郎也會加入巡遊,與大家互動,開心迎聖誕!

香港仔中心「冬日天馬行空菠蘿遊」

日期:由即日起至2025年1月2日

時間:10:00-22:00

地點:香港仔南寧街香港仔中心

聖誕好去處|香港仔中心化身菠蘿油妹妹樂園 3大巨型港式美食打卡

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

聖誕好去處2024|10.數碼港

由即日起至2025年1月5日,新加坡最大型親子遊樂中心Kiztopia的旗下品牌Jumptopia將於數碼港打造「Sparkle Wonderland: A Festive Gala聖誕光影奇幻嘉年華」 ,首度同時設有室內及戶外遊樂設施,小朋友可以一次過體驗兩種不同的玩樂。

「聖誕光影奇幻嘉年華」為冬日帶來7大區域,位於室內2樓中庭的一體式巨型充氣彈床城堡「聖誕繽紛大冒險」當中最吸睛的7米高禮物工廠滑梯聖誕必定要挑戰,還有波波池、攀爬牆,獨木橋及搖擺鐘等,而戶外4樓大草坪則設有5個互動競技及迷你遊戲站,以及3大「奇幻光影打卡區」,利用繽紛雷射與煙幕、飄雪和煙泡交織成3種夢幻場景,小朋友可以邊玩邊打卡!

數碼港Jumptopia「聖誕光影奇幻嘉年華」

日期:即日起至2025年1月5日

地點:數碼港商場L2中庭

聖誕好去處2024|Jumptopia巨型充氣城堡登陸數碼港 7大區域必玩7米高滑梯+雷射光影打卡區

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

聖誕好去處2024|11.太古城中心

太古城中心於今個聖誕舉行「Streets of Christmas Joy」,位於2樓中庭的8米高炫彩波波聖誕樹是必影焦點,場內更布置了不少街頭風格的打卡位,包括懷舊跑車及電話亭巴士站。除了打卡外,也有3大聖誕競技遊戲,包括DJ競技擂台、B-BOY狂舞派對、型噴聖誕塗鴉牆,一家大細可以體驗一個型格聖誕!

太古城中心「Streets of Christmas Joy」

日期:即日起至2025年1月1日

時間: 星期一至五:12:00-21:00 星期六、日及公眾假期:11:00-21:00

地點:香港太古城道18號太古城中心2/F中庭及中橋

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

【九龍區】

聖誕好去處2024|12.海港城

海港城與日本微型攝影藝術家田中達也合作,由即日起至明年1月1日於海運大廈露天廣場展出「The Big Little Christmas」大型戶外聖誕裝置,擺放一張28米長的聖誕老人工作枱,田中達也的精選微模型場景會按比例放大成為5大打卡位,包括柺杖糖雪橇、由堆疊書本變成的5米高溫馨小屋,聖誕老人的帽子更放大成為高達10米的聖誕樹。

另外,海港城美術館則會舉行「Countdown to Mini-mas」微模型展覽,展覽結合田中達也的《MINIATURE CALENDAR》及現時極流行的聖誕倒數月曆,以25件全新創作的微模型,包括毛冷、文具、到書本等,化成聖誕場景。

海港城「The Big Little Christmas」

活動日期:即日至2025年1月1日

開放時間:10:00-22:00

活動地點:海運大廈露天廣場

海港城「Countdown to Mini-mas」

活動日期:即日至2025年1月1日

開放時間:11:00-22:00

活動地點:海港城美術館海洋中心二階207號舖

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

聖誕好去處2024|13.K11 MUSEA

由即日起至明年1月2日,K11 MUSEA將化身成「Dior聖誕夢幻舞會」,設12米高的巨型金色聖誕樹及童話馬車迎接大家,更有限定JellyCat市集!而Café Dior亦會推出聖誕版「全日精緻下午茶」,雞尾酒以Dior香薰為靈感調配,節日氣氛滿滿,打卡一流!

K11 MUSEA「Dior聖誕夢幻舞會」

日期:即日起至2025年1月2日

時間:10:00-22:00

地點:K11 MUSEA地下Promenade

聖誕好去處2024|K11 MUSEA 12米高Dior金光聖誕樹 限定JellyCat市集+數碼暴龍珍藏卡牌展

▼ 點擊圖片放大 +2

聖誕好去處2024|14.K11 Art Mall

今年聖誕,金莎朱古力將於 K11 Art Mall 地下中庭打造金莎聖誕花園,花園中心設有7米高巨型金莎聖誕樹,樹上佈滿金鑽炫目的節日裝飾,超適合拍照打卡留念。另外,商場亦舉辦聖誕樹水晶球工作坊及聖誕飾物繩結編織工作坊,讓大家打造獨一無二的聖誕裝飾!

K11 Art Mall 「金莎聖誕花園」

日期:即日起至2025年1月2日

地點:K11 Art Mall 露天廣場

聖誕燈飾2024|K11 Art Mall打造7米高巨型金莎聖誕樹 買指定金莎產品有機會參加聖誕裝飾工作坊

▼ 點擊圖片放大 +2

聖誕好去處2024|15.THE ONE

尖沙咀THE ONE由即日起至2025年1月1日,打造「The ONE x Care Bears Dreamland」,打造6大打卡位,其中包括3米高Share Bear、4米高「Care Bears 愛心聯萌聖誕樹」、「『癒』你所願幻變許願基地」、以及經典Care Bears友誼打卡牆等。場內也設有聖誕期間限定店,分階段推出300款周邊產品,當中更首次發售約90厘米高的毛絨公仔、盲盒、手挽袋等。

The ONE「 The ONE x Care Bears™️ Dreamland」

日期:即日起至2025年1月1日

時間:11:00-22:00

地點:香港尖沙咀彌敦道100號

▼ 點擊圖片放大 +2

聖誕好去處2024|16.Mira Place

Mira Place將聯乘無印良品攜手打造「Mira Giftmas with Muji」夢幻聖誕小鎮,特設5大打卡位,包括「MUJI Xmas Home 暖心小木屋」、「北極熊甜點角落」及「漫雪水晶球」、7米高的「幻彩聖誕樹」,以及大量禮物盒堆砌而成的「MUJI Giftland」。在戶外的Mira Place行人天橋將化身「巨型禮物盒」,而諾士佛臺旁的Mira Steps也會化身成聖誕階梯,下午5時亮燈後更添節日氣氛。

Mira Place 「Mira Giftmas with MUJI」

日期:即日起至2025年1月1日

地點:尖沙咀彌敦道132號

▼ 點擊圖片放大 +2

聖誕好去處2024|17.LCX

由即日起至2025年1月3日,尖沙咀LCX與POP MART打造「泡泡萌粒過聖誕」,設多個以聖誕作主題的打卡位,包括 MOLLY及LABUBU的聖誕小火車、DIMOO心願鹿及有薑餅人LABUBU的聖誕薑餅小屋。現場更會獨家發售限量版DIMOO心願鹿萌粒,以及一系列精品,各位粉絲切勿錯過!

LCX「泡泡萌粒過聖誕」

日期:即日至2025年1月3日

時間:10:00-22:00

地點:海港城海運大廈三階LCX

▼ 點擊圖片放大 +2

聖誕好去處2024|18.ISQUARE國際廣場

iSQUARE國際廣場聯同Fluffy House人氣角色「親親小鹿My Dear Deer」呈獻「iSQUARE國際廣場My“Deer”Christmas」,場內設有3大打卡區域,包括地下正門前的6米高粉藍色小鹿、3樓的3米高的「小鹿聖誕樹」等,在指定日子會有聖誕老人巡遊,屆時聖誕老人會現身於商場各樓層,與大家見面。

ISQUARE國際廣場「My“Deer”Christmas」

日期:即日至2025年1月1日

地點:ISQUARE國際廣場地下iPIAZZA、3樓iFUNCTION、大堂樓層iEXHIBITION

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

聖誕好去處2024|19.西九文化區

今個聖誕,西九文化區化身聖誕小鎮,設有逾20米高的「巨型聖誕樹」,晚上更會化身成巨型畫布,每晚投影雪光、雪人及熊貓等圖案。聖誕小鎮同場首設聖誕主題「光影隧道」,在隧道內播放富節日氣氛的動畫。指定日子會舉行「冬日維港水上煙火」,為聖誕增添浪漫氣氛。

西九文化區聖誕小鎮

日期:即日起至明年1月1日

時間: 即日起至12月20日: 平日:17:00-23:00 周末:11:00-23:00 12月21日至2025年1月1日: 11:00-23:00 12月24至25日: 17:00至翌日凌晨1時



▼ 點擊圖片放大 +2

聖誕好去處2024|20.T.O.P

本地超人氣網絡團體Pomato小薯茄聯乘T.O.P攜手呈獻「聖誕すげえ(薯茄)樂園 @T.O.P」,場內設有5大小薯茄打卡位及一系列互動遊戲,其中包括1:1幕前成員立牌、薯茄雪橇搖搖板、聖誕襪郵筒等。另外T.O.P與Pomato小薯茄將會推出獨家精品,如薯茄閃卡、聖誕限定薯茄Party Tee、聖誕薯茄布袋及冬日薯茄香薰蠟燭等等,只要累積電子消費滿指定金額,即可換領。

T.O.P x 小薯茄 「聖誕すげえ(薯茄)樂園」

日期:即日起至2025年1月12日

地點:旺角彌敦道 700 號 T.O.P This is Our Place

▼ 點擊圖片放大 +2

聖誕好去處2024|21.朗豪坊

朗豪坊聯乘年輕國際藝術家Nina Dzyvulska舉辦「抱抱聖誕LOVE LOVE LOVE」,在4樓通天廣場設有一棵7米高「眼仔LOOK LOOK聖誕樹」,樹上的大眼睛會轉換成其他表情,如心心眼、星星眼等,不時更會有星星角色自轉。

朗豪坊「抱抱聖誕LOVE LOVE LOVE」

日期:2025年11月22日至2025年1月1日

時間:上午11時至晚上11時

地點:朗豪坊4樓及12樓

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

聖誕好去處2024|22.MOKO新世紀廣場

MOKO新世紀廣場連同青蛙王子KEROKEROKEROPPI打造「Merry KissMas 聖誕皇室庭園」,設有5大打卡位,除了最為吸晴的5米高「光鑽寶石皇冠寢室」,還有「皇家星願瞭望塔」、「珍稀寶物荷花池」等,商場在MTR至L5樓層不同角落設有互動體驗,KEROKEROKEROPPI王子更會於指定日期現身與大家打卡。

MOKO新世紀廣場「Merry KissMas 聖誕皇室庭園」

日期:即日起至2025年1月1日

時間:10:00-22:00

地點:MOKO 新世紀廣場MTR樓層中庭

▼ 點擊圖片放大 +2

聖誕好去處2024|23.荔枝角D2 Place

聖誕期間,荔枝角D2 Place一期商場天台花園將化身成超夢幻軟糖樂園「Gum Gum Gummyland」,展出多款以環保樹脂打造的糖果造型雕塑,如小熊軟糖、可樂糖、蛇仔糖等,場內亦設3米高的巨型小熊軟糖雕塑,以及小熊軟糖化妝鏡等打卡位。在活動期間,D2 Place將會舉辦多個免費工作坊,包括DIY Gummy Bear軟糖項鍊及手鏈等。

D2 Place「超夢幻軟糖樂園 Gum Gum Gummyland」

日期:即日起至2025年1月5日

時間:12:00-22:00

地點:荔枝角長義街9號

▼ 點擊圖片放大 +2

聖誕好去處2024|24.黃埔天地時尚坊

由即日起至12月底,黃埔天地將舉行「Vivid Luminary Fest」,逾18萬顆聖誕燈飾及互動投影打造幻彩光影節目,場內也設有多個融合港式情懷與韓式夢幻風打卡位,包括逾12米長的漫天夢幻花之隧道、5.5米高的拱門躍動光影藝「階」、幻彩星河之鏡等,非常適合一家大細打卡!

黃埔天地「Vivid Luminary Fest」

日期:即日起至12月31日

地點:黃埔天地時尚坊

▼ 點擊圖片放大 +2

聖誕好去處2024|25.黃埔天地時尚坊MTR層

黃埔天地將於12月期間舉行「Jolly SantaMas」,除了可以打卡,12月21及22日會舉辦2場「聖誕老人大作戰」,完成4個挑戰技巧、反應及策略的任務,可贏取高達2萬元豐富獎品!在指定日子更會有「Santa Jump」彈床、「Santa禮物預備所」親子工作坊、「甜蜜聖誕照相館」等活動,讓大家共度一個Jolly Christmas!

黃埔天地「Jolly SantaMas」

日期:2024年12月21日至2025年1月1日

地點:黃埔天地時尚坊MTR層

▼ 點擊圖片放大 +2

聖誕好去處2024|26.荷里活廣場

荷里活廣場聯乘日本人氣角色Kanahei’s Small animals,打造冬日限定「玩轉粉紅遊樂園」,由即日起至2025年1月5日特設2大玩樂區及4大打卡區,當中必玩焦點是全港首個4.5米高、7米長的「粉紅歷奇繩網陣」以及6米高P助雪人造型的「夢幻雪人糖果池」。另外,在指定日子P助與粉紅兔兔將會攜手現身荷里活廣場與大家見面打卡。

荷里活廣場「玩轉粉紅遊樂園」

日期:即日起至2025年1月5日

時間:10:00-22:00

地點:鑽石山荷里活廣場一樓明星廣場

▼ 點擊圖片放大 +2

聖誕好去處2024|27.德福廣場

德福廣場將化身成歡樂聖誕小鎮,除了有5米高巨型閃亮聖誕樹外,還有3大打卡位,包括聖誕鹿車、閃爍金漾鏡屋、以及聖誕老人小屋,最適合一家大細或者情侶打卡合照,共度開心聖誕!

德福廣場「聖誕歡樂小鎮」

日期:即日起至2025年1月1日

時間:11:00-21:00

地點:德福廣場1期地下中庭

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

聖誕好去處2024|28.啟德AIRSIDE

聖誕佳節臨近,啟德AIRSIDE於商場二樓中庭呈獻「冰村奇遇記Polar Friends Village」,設置3大互動體驗區,包括6米高冰屋內的「極光漫遊」欣賞雪狐動感姿態、「冰極航行」VR歷險,以及「企鵝畫室」製作專屬AI聖誕卡。

AIRSIDE「冰村奇遇記Polar Friends Village」

日期:即日起至2025年1月1日

時間: 展覽開放時間: 10:00-22:00 體驗開放時間: 11:00-21:00

地點:AIRSIDE二樓中庭

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

【新界區】

聖誕好去處2024|29.新都會廣場

聖誕節臨近,新都會廣場為大家呈現歐陸式的《糖果夢樂園 Winter Candyland》。由即日起至2025年1月1日,L3-L4露天廣場將設有3大遊樂設施,包括5米長軟心冬甩滑梯、雲朵棉花糖跳彈床、Beauty Station 巨型夾公仔機、甜蜜蜜馬卡龍聖誕樹及幻彩糖果隧道。

新都會廣場「糖果夢樂園 Winter Candyland」

日期:即日起至2025年1月1日

時間:10:00-22:00

地點:新都會廣場L3-L4露天廣場

▼ 點擊圖片放大 +2

聖誕好去處2024|30.life@KCC及joy@KCC

今個冬日,life@KCC及joy@KCC將化身成《聖誕「喵」速遞》,以喵星人為主題特設3大打卡熱點,各式各樣寵萌的喵星人會現身於商場的不同角落與大家大開聖誕派對!場內更準備了「聖誕「喵」速遞表演巡禮」,包括「冬日童趣唱遊舞會」、「玩轉KCC魔法魅影」、「冬日街頭唱樂夢」、以及「聖誕老人歡樂巡遊」,最適合小朋友及家人齊齊參與享受濃厚的聖誕氣氛!

life@KCC — 聖誕「喵」速遞

日期:即日至2025年1月1日

時間:10:00-22:00

地點: 葵涌葵昌路72至76號life@KCC 3樓及空中花園Green@KCC 葵涌葵昌路51號joy@KCC 2樓中庭



▼ 點擊圖片放大 +2

聖誕好去處2024|31.新港城中心

MOSTown新港城中心聯乘Saniro Characters舉辦「MOST-Fluffy冬日交響曲」,設有6大打卡位包括「Sanrio Characters聖誕彩光拱門」、「巨型Fluffy音樂盒聖誕樹」、「簇織樂章藝術展」、「Little Twin Stars星光演奏廳」、「Pompompurin聖誕布甸鼓樂」等。另外也有多個互動玩樂區,如「Sanrio Characters巨型夢幻留聲機」 、「AR人生四格照」、「MOST-Fluffy夢幻毛茸茸戳戳繡工作坊」DIY製作Sanrio Characters毛毛掛件。

新港城中心「MOST-Fluffy 冬日交響曲」

日期:即日起至2025年1月1日

時間: 主題打卡區:10:00-22:00 玩樂區:12:00-20:00

地址:MOSTown新港城中心L2天幕廣場

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

聖誕好去處2024|32.荃灣廣場

荃灣廣場聯乘LINE FRIENDS minini,於即日起至2025年1月1日舉辦「16型人格玩轉 Y3K 冬日樂園」,設20米長MBTI個性打卡牆、7米高巨型充氣滑梯以及5米高銀光聖誕樹等。場內亦有期間限定店販售欠款LINE FRIENDS系列精品。

荃灣廣場 X LINE FRIENDS minini

日期:即日起至2025年1月1日

地點:荃灣大壩街4-30號

▼ 點擊圖片放大 +2

聖誕好去處2024|33.荃新天地

Citywalk荃新天地將於今個聖誕,為大家打造逾2千呎的巨型薑餅人主題充氣樂園,彈床為全港首個揉合聖誕煙霧泡泡效果的巨形彈床,設3.5米高的滑梯、波波池、透明追逐管道、泡泡屋及「LAY’S樂事薯片釣釣樂」。另外,商場戶外花園廣場特設12米高巨型聖誕樹,在指定日子更會有飄雪效果!

荃新天地「薑餅人主題充氣樂園」

活動日期:即日起至2025年1月1日

活動地點:荃灣楊屋道1號

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

聖誕好去處2024|34.屯門市廣場

屯門市廣場聯乘Bandi Namco,呈獻「Mobile Suit Gundam 45th Anniversary @tmtplaza」,由即日起至2025年1月1日,舉辦一系列活動與高達迷共度佳節。場內將打造3米高元祖經典「RX-78-2高達」、4米高SD RX-78-2高達、2部1.8米高機體立像,包括高達EX及無識別型渣古 II,以及6.5米高掛滿45個經典高達模型的聖誕樹,同場更設高達45周年回顧展覽。

屯門市廣場「Mobile Suit Gundam 45th Anniversary」

日期:即日起至2025年1月1日

時間:11:00-21:00

地點:屯門市廣場1期1樓中央廣場

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

聖誕好去處2024|35.民坊愛定商場&石籬商場

民坊旗下愛定商場H.A.N.D.S及石籬商場邀請本地人氣插畫家「畫嘜」,打造以港式地道美食為主題的的藝術展覽,10個巨型打卡位任你影!兩大商場特別設計10個主題場景,每個場景均融入「畫嘜」獨特的藝術元素,神還原港式地道美食、茶餐廳及茶樓!

另外,商場特別推出「集印尋味・賞味民坊」活動,顧客可免費領取特製明信片,集齊美食印章、追蹤商場社交平台即可獲贈精美禮品!

「『香港味道・畫嘜出動』美食打卡」

愛定商場H.A.N.D.

日期:即日起至2025年2月23日

時間:12:00-21:00

地點:新界屯門鄉事會路2A

石籬商場

日期:即日起至2025年2月23日

時間:12:00-21:00

地點:新界葵涌大隴街110號

聖誕好去處2024|2大商場化身港式美食藝術展 聯乘插畫家還原巨型點心車+茶餐廳

▼ 點擊圖片放大 +2

聖誕好去處2024|36.YOHO MALL

元朗YOHO MALL由即日起至2025年1月1日舉行「星光森語。心靈奇遇」聖誕活動,利用近百樹木及7萬顆燈飾打造出7米高360度的森系氛圍,場內更有代表16種人格類型的MBTI字母代碼,並以逾百個LED電子屏幕,播放MBTI主題短片,讓訪客享受獨特的視覺體驗。

另外,商場也會舉辦多個節慶活動,包括「聖誕奇緣見面會」、「聖誕寵愛花車巡遊」、YOHO「MIX FEST 音浪派對」及聖誕正日重頭戲Jingle Dreams: 聖誕玩『樂』舞台秀」。

YOHO MALL「星光森語。心靈奇遇」

日期:即日起至2025年1月1日

時間:10:00-22:00

地點:元朗元龍街9號及朗日路9號

▼ 點擊圖片放大 +2

聖誕好去處2024|37.新地商場

新地旗下6大商場,包括上水廣場、北角匯、將軍澳中心、PopWalk天晉滙、卓爾廣場及life@KCC於聖誕節呈獻首個「Pixar Sweet Dreams聖誕甜夢之旅」,多套人氣動畫,包括《怪獸公司》、《反斗奇兵》、《玩轉腦朋友》及《熊抱青春記》將化身棉花糖,讓大家以五大感官體驗聖誕甜夢之旅。

另外,上水廣場及將軍澳中心設有「迪士尼.彼思期間限定店」,發售逾300款精品,其中包括文具套裝、生活用品、毛公仔等,必定能滿足一眾粉絲需要!

新地6大商場「Pixar Sweet Dreams聖誕甜夢之旅」

北角匯「甜蜜棉花糖樂園」

日期:即日起至2025年2月23日

時間:10:00-22:00

地點:北角匯2期地下露天廣場及1 期地下G23號舖

上水廣場「勞蘇」香氣小鎮

日期:即日起至2025年2月23日

時間:10:00-22:00

地點:上水廣場2樓中庭

卓爾廣場「小熊貓」『摸』法世界

日期:即日起至2025年1月1日

時間:10:00-22:00

地點:卓爾廣場地下中庭

將軍澳中心「怪獸公司」

日期:即日起至2025年1月1日

時間:11:30-20:30

地點:將軍澳中心地下中庭

PopWalk天晉滙「玩轉腦朋友」

日期:即日起至2025年2月23日

時間:10:00-22:00

地點:PopWalk天晉滙2期戶外露天長廊及Ocean PopWalk地下中庭

life@KCC「幸福反斗之旅」

日期:即日起至2025年1月1日

時間:10:00-22:00

地點:life@KCC 3樓中庭

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

聖誕好去處2024|38.新都城中心

將軍澳新都城中心2及3期與天線寶寶攜手舉辦「MCP x Teletubbies 聖誕雪國尋『寶』之旅」,場內將有7.5米高巨型充氣Po、4.5米高聖誕許願樹、Dipsy極速滑雪梯、Laa-Laa極地冰雪世界、冰上門球等打卡位及遊樂設施。商場每日整點更會有「夢幻寶寶飄雪匯演」,興大家共度白色聖誕。

新都城中心「MCP x Teletubbies 聖誕雪國尋『寶』之旅」

日期:即日起至2025年1月1日

時間:10:00-22:00

地點:MCP CENTRAL(新都城中心2期)L1天幕廣場

▼ 點擊圖片放大 +2

聖誕好去處2024|39.Popcorn

Popcorn將於今個聖誕舉行「聖誕狂歡派對」,除了必影6米高巨型聖誕樹,還有一眾聖誕小丑精靈陪大家過聖誕!而「香港馬戲團」更會在12月21、22、25及26日港鐵商場表演《水晶之夢》,大家可以欣賞平日少有的馬戲表演!

Popcorn「聖誕狂歡派對」

日期:即日起至2025年1月1日

地點:將軍澳市中心唐賢街9號

▼ 點擊圖片放大 +2

聖誕好去處2024|40.The LOHAS 康城

The LOHAS康城將化身成「聖誕快樂村莊」,一班小丑會和他的小夥伴小熊,與大家共度歡樂佳節,場內還有一棵4.5米高的聖誕樹,增添節日熱鬧氣息。在指定日子,「香港馬戲團」同樣會為大家帶來全新劇目——《水晶之夢》的演出。

The LOHAS 康城「聖誕快樂村莊」

日期:即日起至2025年1月1日

地點:將軍澳康城路1號

▼ 點擊圖片放大 +2

聖誕好去處2024|41.將軍澳廣場

將軍澳廣場今個聖誕以環保藝術為主題,由即日起至2025年1月1日呈獻「塑雪聖誕樂園」,與本地建築設計團隊HIR Studio合作,以再生塑膠雪花組成最高達四米半的聖誕環保藝術裝置。

場內特別設計3大聖誕遊戲,成功完成挑戰即可贏取立體聖誕造型胸針及NF種籽。活動期間亦設有聖誕工作坊,讓大家發揮創意製作環保聖誕掛飾及手鏈。聖誕老人會於聖誕節親臨現場,與大家合照慶祝佳節。12月29日壓軸活動「CoComelon JJ & Cody粉絲見面會」,以歡樂為2024年劃上完美句點!

將軍澳廣場「塑雪聖誕樂園」

日期:即日起至2025年1月1日

時間:11:00-20:00

地點:將軍澳廣場一樓中庭

親子好去處|將軍澳廣場再生塑膠雪花組4.5米聖誕裝飾 設CoComelon見面會+遊戲贏禮品

▼ 點擊圖片放大 +2

聖誕好去處2024|42.圍方

圍方舉行「聖誕動感嘉年華」設有9米高的旋轉木馬聖誕樹及LED動感舞台,場內會在指定時間響起聖誕樂章,一班聖誕精靈也會在LED動感舞台及樓高3層的LED柱身現身,讓你沉浸於佳節夢幻的氛圍中。

圍方「聖誕動感嘉年華」

日期:即日起至2025年1月1日

地點:將軍澳康城路1號

▼ 點擊圖片放大 +2

聖誕好去處2024|43.圍方L4

即日起至2025年1月1日期間,圍方戶外園藝花園與迪士尼攜手打造全港首個《獅子王:木法沙》傲氣領地,重現《獅子王》過去30年多個經典場景及草原,亦設有6呎高獅子王及4大體驗區。每逢周五、六、日、公眾假期及特別日子,將舉行飄雪燈影匯演,大家可與摯愛一同體驗聖誕白色飄雪浪漫氣氛。

圍方《獅子王:木法沙》

日期:即日起至明年1月5日

時間:10:00-22:00

地點:圍方L4(Marketplace超級市場外)

▼ 點擊圖片放大 +2

聖誕好去處2024|44.沙田新城市廣場

沙田新城市廣場舉辦「夢幻聖誕國度」,設6大打卡位及活動,其中最為吸晴的是位於3樓Chill Park的13米高巨型聖誕樹,四周的草地將會設置由荷蘭創作團隊帶來逾百顆「螢火蟲」舞動燈飾(Firefly Field),旁邊更有5米高的吹氣聖誕老人。

如果小朋友想體驗溜冰的話,商場中庭設有近2千呎的「飄雪光影溜冰場」,場內除了有10米高的聖誕樹外,四周也滿佈聖誕裝飾,定時更會有飄雪效果及煙花光影,讓大家過一個「白色聖誕」!

沙田新城市廣場「夢幻聖誕國度」

日期:即日起至2025年1月1日

活動地點:新城市廣場1期3樓 Chill Park;1期3樓中庭;1期1樓羅馬圓型獻技場

▼ 點擊圖片放大 +2

聖誕好去處2024|45.東薈城名店倉「Marshville's Winter」

東薈城名店倉聯乘韓國人氣品牌DINOTAENG,由即日起舉辦「Marshville's Winter」聖誕活動,設7大打卡位,包括6米高巨型冰屋和4米高聖誕樹,還有冰釣互動遊戲,與大家共度佳日!

東薈城「Marshville’s Winter」

日期:即日起至2025年1月2日

時間:11:00-22:00

地點:東薈城名店倉地下、二樓中庭廣場及二樓天橋

聖誕好去處2024|韓國人氣DINOTAENG登陸東薈城 6米高巨型冰屋/冰釣互動遊戲/獨家盲盒

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

聖誕好去處2024|46.青衣城

今年聖誕節,青衣城與「香港馬戲團」攜手合作,舉辦「夢幻聖誕馬戲樂園」,於6米高的聖誕樹下設有五大精緻馬戲打卡場景,包括馬戲表演員、炮彈飛人、微笑小熊等,在指定日子更會有「聖誕歌聲馬拉松」、「聖誕老人大巡遊」、「扭扭氣球迎聖誕」及「聖誕高蹺巡遊」活動,讓大家在馬戲世界中度過聖誕。

青衣城「夢幻聖誕馬戲樂園」

日期:即日起至2025年1月1日

時間:11:00-21:00

地點:青衣城1期1樓中庭

▼ 點擊圖片放大 +2

聖誕好去處2024|47.奧海城

奧海城由即日起至2025年1月5日舉辦「麵包超人‧奧海城 聖誕甜點樂園」,場內除了有首次亮相的6米高超巨型充氣麵包超人,還有5大吹氣遊樂區,包括甜甜圈障礙賽、繽紛聖誕蛋糕滑梯、聖誕甜點投擲樂、糖霜曲奇波波池及抱抱海綿池,各位大人小朋友可以一同參與,歡度佳節!

奧海城「麵包超人‧奧海城 聖誕甜點樂園」

日期:即日起至2025年1月5日

時間:10:30-20:00

地點:奧海城2期地下主題中庭

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

聖誕好去處2024|48.迪士尼樂園

2024迪士尼聖誕活動現已登場!由即日起至2025年1月1日,迪士尼舉行「A Disney Christmas」,今年魔雪奇緣世界將迎接首個飄雪,還有聖誕樹亮燈禮看全新無人機表演,而各個園區都有不同的聖誕活動和燈飾,而傳統活動如「迪士尼聖誕音樂Live !」、「米奇與好友聖誕舞會」以及「夢想成真聖誕樹亮燈禮」也會回歸,各位迪士尼迷不要錯過!

香港迪士尼樂園「A Disney Christmas」

日期:即日起至2025年1月1日

時間:10:00-21:45

聖誕好去處2024|迪士尼聖誕7大活動魔雪奇緣區迎首場飄雪 必睇聖誕樹亮燈/無人機表演/AR互動打卡

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

聖誕好去處2024|49.昂坪

由即日起至2025年1月1日,昂坪市集聯乘經典品牌紅A呈獻「昂坪360 x 紅A 聖誕夢工場」,設5米高摩天輪裝飾、紅A聖誕火車,以及華麗聖誕樹讓大家打卡,同時亦有懷舊風格的紅A聖誕攤位遊戲及期間限定港式懷舊主題纜車,讓大家體驗港式情懷的歡樂聖誕!

昂坪360 x 紅A 聖誕夢工場

日期:即日起至2025年1月1日

地點:昂坪市集

▼ 點擊圖片放大 +2

聖誕好去處2024|50.愉景灣Winter Wonderland

愉景灣即日起至2025年1月1日呈獻「Winter Wonderland 意式冬日仙境」,活動以盛大的亮燈儀式及巡遊揭開序幕,冬日慶典包括首次假愉景北商場舉行的露天聖誕美酒巡禮、經典越野車露營展及於愉景廣場舉行的聖誕周日露天市集,聖誕老人亦會現身大派禮物。

愉景灣「Winter Wonderland 意式冬日仙境」

日期:即日起至2025年1月1日

地點:愉景北商場、愉景廣場及D’Deck

聖誕好去處2024|愉景灣Winter Wonderland意式冬日慶典又玩又食 送出8千張船票【附聖誕活動一覽】

▼ 點擊圖片放大 +2

更多親子好去處推介:

深圳聖誕好去處|商場重本打造真實雪景 深圳3大聖誕商場佈置打卡必去

啟德體育園|JOYPOLIS SPORTS啟德旗艦店周日開幕 3大主題必玩超音鼠運動場/VR賽馬/踩格仔遊戲



親子好去處|熊貓主題煙火無人機匯演12.28西九上演 歷時10分鐘千架無人機展超可愛熊貓



寄信給聖誕老人2024|順豐免費寄信到芬蘭聖誕老人村! 26個指定收集箱多做1步增回信機會

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器,入HKET App即睇!

💯備戰考試季!立即下載免費試題👉🏻【中英數常識試題下載】

下載HKET App,追蹤TOPick WhatsApp頻道,睇全方位資訊:

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】