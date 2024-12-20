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聖誕｜入境處料假期1106萬人次出入陸路口岸　入境高峰期不是元旦日

社會

撰文： 鄭寶生

發布時間： 1 小時前

最後更新： 1 小時前

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熱門 保暖大法 財政預算案2025 超市大搜查 名校專區 啟德體育園 聖誕好去處 藥物百科 破·地獄 小學試題 會員有獎

入境處公布今年聖誕節及元旦假期的出入境人數估算，預料海陸空口岸有1,307萬人次出入，單計陸路就有1,106萬人次。出境高峰期預計是12月25日聖誕節，而入境高峰期卻不是元旦日。

今年聖誕節假期為星期三、四（25、26日），只要27日星期五請假就能自製5天連假，如之後的星期一、二（30、31日）再請假，更會變成「請3日放8日」的長假期。

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入境處預計，由12月21日起至2025年1月1日，預計有1,307萬人經海陸空各個口岸出入境，而單計陸路口岸則有1,106萬人次。入境處預料，陸路口岸的出境高峰期為25日聖誕節當日，料有59.5萬人次出境，而入境高峰期則是29日星期日，預計有62.6萬人次入境。

入境處估計假期期間羅湖、落馬洲及深圳灣管制站將會非常繁忙，分別每日平均有23.5萬、20.3萬及13.1萬人次出入境。

除夕12月31日晚上會有跨年倒數煙花匯演，香港及深圳政府已商討好延長關口服務時間，並上報國家口岸部門進行審批，詳情會盡快公布。原本凌晨零時關閉的深圳灣口岸將會通宵服務，羅湖口岸亦會延長服務至凌晨2時。

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入境處呼籲，經陸路口岸往返內地的旅客應預早計劃行程，盡量避免選擇在繁忙時段過關，並留意有關各邊境管制站交通情況的電台或電視廣播。旅客可瀏覽入境處網頁，查看各邊境管制站的繁忙時間。市民可瀏覽入境處流動應用程式，了解各陸路口岸的預計輪候狀況。旅客亦可以瀏覽運輸署網頁，了解各口岸的公共運輸服務資訊。

香港居民在外旅遊時如需協助，可致電入境處「協助在外香港居民小組」二十四小時求助熱線（852）1868。

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入境處 運輸署 深圳灣 落馬洲 羅湖 口岸 出入境管制 運輸 聖誕節 元旦

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