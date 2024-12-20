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新品速遞｜香港快運推舊制服升級再造單肩包　工作坊與少數族裔分享節日喜悅

休閒消費

撰文： 周美好

發布時間： 2 小時前

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熱門 保暖大法 財政預算案2025 超市大搜查 名校專區 啟德體育園 聖誕好去處 藥物百科 破·地獄 小學試題 會員有獎

Ukids小探索家升級再造單肩包。（相片由香港快運航空提供）

佳節將至，香港快運航空早前於總部舉辦一場溫馨的冬日手作工作坊，邀請超過10個少數族裔家庭參與，與小朋友一起裝飾全新推出的「Ukids 小探索家升級再造單肩包」，傳遞節日祝福之餘，更添學習意義。

單肩包設計充滿童趣，以旅遊元素與香港快運品牌插圖為特色，並附送3個可熨貼於袋面的刺繡襟章。（相片由香港快運航空提供）

活動特別邀請機師與機艙服務員向小朋友介紹航空業的日常工作，並由升級再造項目合作夥伴The Billie Upcycling代表向参加者講解升級再造的過程與重要性。「Ukids 小探索家升級再造單肩包」由退役香港快運小童機組人員制服升級再造製成。

點擊圖片放大

這款單肩包設計充滿童趣，以旅遊元素與香港快運品牌插圖為特色，並附送3個可熨貼於袋面的刺繡襟章（品牌標誌及飛機造型），讓使用者自由裝飾，發揮創意。 

這款單肩包將於12月23日（星期一）起於國泰品味商店正式發售，每個$280。香港快運亦會於Facebook及Instagram舉辦有獎問答遊戲，邀請大家在指定帖子上留言分享升級再造的創意點子。香港快運將選出20個最佳答案，送出「Ukids 小探索家升級再造單肩包」，記得追蹤快運社交媒體，密切留意遊戲的推出日期。

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