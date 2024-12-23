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滑雪注意丨合適裝備+事前訓練+跟隨滑行路線　三大原則預防滑雪意外

醫健人物

發布時間： 32 分鐘前

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正值冬季，相信不少滑雪愛好者已經整裝待發，準備在各滑雪勝地大展身手。滑雪可說是刺激的極限運動，但相反也容易導致受傷。有骨科專科醫生表示，滑雪創傷很多時涉及器具及場地因素，建議滑雪人士在出發前多訓練，若不幸受傷須即時作出適當處理，減低後遺症風險。

香港港安醫院─司徒拔道骨科顧問醫生戴希恩指出，滑雪本身是高強度運動，也講求技巧。不過，身處亞熱帶地區的港人，每年能滑雪的次數本身就不多，技巧生疏加上熱身不足，受傷風險自然增加。此外，裝備配套不足，以及一些環境因素，也有機會導致意外發生，例如遇著大雪、能見度較差，或滑行至不熟悉的路線，均是常見的外在原因。

扭動膝蓋易傷十字韌帶

滑雪講求速度，尤其雙腳需要不停扭動，也因此是受傷的「重災區」。戴醫生說，轉彎時，膝蓋會用作支撐點，這些扭動動作容易導致前十字韌帶及半月板受傷，如果傷及腳踝，則有可能令阿基里斯腱撕裂。當滑雪人士跌倒時，多數傾向用手支撐著身體，錯誤使力之下，就有機會導致膊頭旋肌肩撕裂，以上種種傷患也不能忽視。不過，人在外地，加上滑雪場多數位處偏僻，受傷時難免不知所措。戴醫生對此表示，如果屬於輕微扭傷或腫痛，戴醫生建議運動人士緊記「R.I.C.E.原則」—休息、冰敷、以繃帶包紮和抬高，以減輕腫脹和疼痛，懷疑骨折的話，可以再加固定板包裹傷口再以冰敷，盡量避免移動患肢。

先處理傷勢再回港跟進

即使傷勢傾向嚴重，戴醫生則指意外發生後要保持冷靜，首先要留意身體能否郁動，如果無法發力，就要找援手代為移動至安全地方；其次是留意有沒有開創性傷口，再進行急救。被移送至急救中心或醫院後，可以先接受X光檢查，評估骨折的可能性，再決定是否當日或回港之後處理。 有些傷者擔心，會否因言語不通或醫療設備簡陋而得不到適當處理？戴醫生說，在海外接受治療與否，視乎傷患嚴重性，假如是非開創性傷口，未必需要在當地接受手術，可以先處理傷勢及固定患處，回港後再尋求家庭醫生或骨科專科醫生評估傷勢，跟進治療；相反，一旦有開創性傷口，就要在當地接受治療。 戴醫生說，患者在接受治療後應盡快投入復康訓練，務求讓身體回復活動能力。她亦寄語滑雪愛好者，出發前應接受訓練，重新掌握一些基本技巧，並且準備合適裝備，滑雪前亦要有足夠熱身，跟從教練或當地人員的指示，從而減低意外發生的風險。

香港港安醫院─司徒拔道骨科顧問醫生戴希恩

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撰文 : 骨科顧問醫生戴希恩 香港港安醫院─司徒拔道

欄名 : 健康專家專欄

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