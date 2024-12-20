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啟德體育園｜體藝館今晚辦首場音樂節警方消防到場　鏡粉舉牌應援

社會

撰文： 陳展棋、梁薾心

發布時間： 1 小時前

最後更新： 34 分鐘前

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警方及消防已提早到附近的啟德零售館準備。（資料圖片）

【啟德體藝館 / MIRROR / COLLAR / SCRUBB】啟德體藝館今日（20日）舉行首個音樂節，作為測試活動之一，雲集港泰歌手，料有5,500名觀眾。

啟德體藝館今晚6時半將舉辦《CHILL เก่ง Music Festival》音樂節，港泰演出單位包括MIRROR、COLLAR及SCRUBB等，除了使用競技場的三面台座位，亦在地下設座位，涉及5,500名觀眾。

持票者下午4時半起，可經體藝館正門、體育大道或中央廣場入口入場，無隨身袋觀眾可經快速通道進入。

下午約2時50分，警方及消防等已在場準備，場館附近亦有大型橫額指示港鐵站、的士上落客區方向等。體藝館外亦有人舉起MIRROR成員呂爵安（Edan）應援花牌。

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「姜糖」：每次都早啲到場支持

75歲的麥氏夫婦表示，姜濤出道時，已經支持姜濤。他們表示年紀大不懂得用電腦買票，「佢去到任何一個地方，我地都會早啲嚟支持；我著的每對襪，都喺姜濤的23號。」

來自大埔的麥氏夫婦表示，由地鐵前往會場花了一段時間，但認為場館指示清晰。麥生表示，由於年紀大，「留到無了方向感，就會沿地鐵方向離開。」

除了外來食品、飲品和空樽等體藝館違禁品，專業攝影器材及尺寸超過38乘20乘30厘米的燈牌，今次同樣禁帶入場。

觀眾可把違禁品放在場外自助物品儲存區；館內習藝坊下午3時半至晚上10時半用作衣帽間。

記者：梁薾心、陳展棋

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啟德體育園 歌手 Mirror 呂爵安 COLLAR 音樂 啟德

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