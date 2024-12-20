啟德體育園｜體藝館首場音樂節羅淑佩坐VIP位睇場　歌迷斥禁帶水送藥不人道

▲ 文化體育及旅遊局局長羅淑佩。（彭大偉攝）

【啟德體藝館 / MIRROR / COLLAR / SCRUBB】啟德體藝館今日（20日）舉行首個音樂節，為測試活動之一，雲集港泰歌手，料涉5,500名觀眾。有觀眾大讚場地方便，十分期待音響效果；但亦有人批大會不讓她帶水入場吃藥不人道。

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啟德體藝館《CHILL เก่ง Music Festival》音樂節今晚上演，5,500名觀眾坐在競技場三面台或地下座位，文化體育及旅遊局局長羅淑佩亦有到場，一度獲安排坐在「VIP區」。雖然開騷時間延遲約20分鐘至晚上6時50分。但不影響粉絲興致，港泰演出單位如MIRROR等一出場，歡呼及掌聲不斷。

下午約2時50分，警方及消防等已提早在場準備，場館附近有大型橫額指示港鐵站、的士上落客區方向等。不少粉絲亦提早到場，在體藝館外擺放MIRROR成員呂爵安（Edan）應援花牌，又拿公仔及燈牌拍照留念，車站廣場更有粉絲後援會派應援物，如聖誕卡和年曆，甚至聚集大批粉絲一起拍大合照，氣氛非常熱鬧。

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MIRROR成員江燁生（Anson Kong）粉絲後援會成員Sherie指，籌備應援活動過程順暢，現場有職員協調，惟擔心安檢嚴格，未能把相機、應援物等帶入場，「其他場館去耐咗知道要求，呢度第一次有啲擔心，帶唔到（應援物）入去唔知點算。」

MIRROR成員李駿傑（Jeremy）粉絲許小姐卻稱，她們歌迷會獲通知場地或主辦不安排地方派應援物等，認為令氣氛稍遜，「開show前派應援、大合照，好似嘉年華、好開心，而家企喺度吽吽哣哣。」

至於家住屯門的黃小姐，是多個泰國組合的粉絲，她指只需乘搭港鐵屯馬綫便能到達啟德，由啟德站到達體藝館更為一條直路，對比其他新表演場地，如西沙安盛創夢館等非常方便，盼未明年再到體育園看周杰倫演唱會。

黃又指，十分期待場地的音響效果，且盼入場為偶像拍照，故提早到場了解相機是否符合規格。她形容零售館店舖比想像中多，若表演早完場可稍作消費，「初頭仲擔心無嘢食。」

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MIRROR成員盧瀚霆（Anson Lo）粉絲黃小姐及朋友就稱，期待在新場館看表演，完場後或到零售館用餐。惟認為主辦不應設太多限制，「大家都係互相支持嘅角色，（限制）可以寬鬆啲就寬鬆啲，例如物品尺寸等。」她們又批何謂專業攝影器材的指示不清晰，「其實次次都要執生。」

COLLAR粉絲陳先生更認為不應限制觀眾攜帶專業攝影器材，指很多活動主辦現時不再特別在意觀眾是否在表演期間拍照，「咁點解唔索性畀大家影，如果大家都想影到自己心愛嘅偶像，咁咪大家都開心。」

他並質疑為何是次音樂節在晚上6時半舉行，「好多人收工收6點、邊有可能半個鐘出到嚟，係咪一定要請半日假？既然係一個測試活動，點解唔可以模擬正常開show時間？」

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下午4時半起，觀眾可經體藝館正門、體育大道或中央廣場入口入場，但大部分人下午5時許才陸續排隊進場，秩序大致良好。除了燈牌設限制，外來食品、飲品、空樽、攝影及攝錄器材（包括但不限於專業相機及任何錄影機）等均禁帶入場，市民須把違禁品放在自助物品儲存區，或付約80元租用儲物櫃。

對比上次公務員演練，昨有更多市民對禁帶飲品及水樽抱怨言，郭小姐更批大會不人道，即使已出示藥袋證明晚上8時須服用感冒藥，仍不獲通融帶水入場。有部分粉絲則疑成功避開保安視線，把長鏡頭相機帶入場，在活動期間拍照。

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