斯基特症候群｜IU驚患不治之症被蚊咬皮膚直接壞死　醫生揭1種情形可致命

【罕見病／皮膚過敏／蚊叮蟲咬】韓國超高人氣女歌手IU李知恩昨日（19日）自曝患上罕見病，只要遭蚊咬皮膚便會起泡腫脹，甚至皮膚壞死。本港皮膚科專科醫生陳厚毅受訪時表示，這種病其實屬過敏反應，雖然病情頗為罕見，但香港亦有同樣病例，其敏感反應多與蚊子性別相關，被叮咬後1情況恐會致命，需要盡快求醫。

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現年31歲的IU昨日（19日）於好友劉寅娜主持的網台節目《劉寅電台》中，透露自小患上一種罕見疾病。據了解，IU所患的是一種對蚊叮嚴重過敏的疾病，名叫「斯基特症候群」(Skeeter syndrome)，被蚊子叮咬到後患處會大面積擴散，出現嚴重紅腫，甚至出現嚴重水泡、起膿、皮膚會壞死及疼痛難忍，嚴重時需要服用抗生素。

IU憶述，自己年幼時遭蚊子叮咬過，患處皮膚至今已完全壞死，即使用針扎進去都不會有感覺，因此她極為討厭蚊子。

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罕見病｜病情與蚊子性別相關？ 專科醫生拆解7大症狀

皮膚科專科陳厚毅醫生指出，「斯基特症候群」（Skeeter syndrome）目前在醫學研究上並不算多，相對而言較為罕見，一般較易出現於未對蚊蟲叮咬產生免疫力的幼兒身上，主要症狀是被蚊子叮咬後，出現水腫、水泡及發炎等情況，具體症狀如下：

罕見病｜斯基特症候群7大症狀

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陳厚毅醫生解釋指，斯基特症候群主要是患者被雌性蚊子叮咬後，其免疫系統對蚊子的唾液成分過敏，繼而出現皮膚敏感反應，因此預防方法只可盡力預防被蚊子叮咬。假如患者被咬到，便要尋求醫生協助，由醫生處方類固醇、抗生素或組織胺等藥物。

罕見病｜斯基特症候群治療方法

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罕見病｜醫生籲1情況盡快求醫：致命風險激增

醫生強調指，雖然此病相對較為罕見，但香港亦有相關病例，只是並不常見，患者被蚊咬後，其過敏反應相較一般人大，因此被咬後建議盡早求醫為好。

不過患者如果被叮咬位置未見擴散，只有局部位置過敏，則沒有致命風險，除非過敏情況嚴重，影響到氣管敏感、喉嚨腫脹或呼吸困難等，便可能會出現致命風險，需要盡快求醫。

罕見病｜病情與免疫系統相關 任何人皆有機會患病

根據外國著名醫療機構Cleveland Clinic網頁資料指出，斯基特症候群雖然較為罕見，但任何人都有可能患上這種病，較常見於兒童、老年人和其他免疫受損或較弱人士，其中對蚊蟲叮咬產生免疫力的幼兒最容易患病。

部分人過往對於蚊子叮咬只有典型反應，但卻因免疫系統變化而突然對蚊子唾液過敏，亦有部分患者是對於某類蚊子唾液高度過敏，但對另一類蚊子唾液不過敏。

患者一般被叮咬後約8至10小時出現斯基特綜合症症狀，而症狀通常會於3至10天內消失，假如出現嚴重反應，便應盡快尋求緊急協助。

資料來源：Cleveland Clinic、劉寅電台

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