小組面試｜小組討論如何突圍而出？　專家傳授3招聰明技巧打動面試官

▲ 專家傳授3招技巧助你在小組面試突圍而出。

【求職/見工/面試】很多專業或者管理職級的工作，都會設立小組討論面試。很多人都以為小組討論面試發言最多，或者「講贏」其他人便會得到高分數，但事實並不是這樣。

今天半宅職薯就和大家分享令你在小組討論面試突圍而出的技巧。

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小組面試｜小組討論發言多不代表好

假設你是一個團隊的經理，正在和下屬開工作會議，你會希望自己「講贏」下屬，還是讓下屬有所發揮，盡量貢獻構思呢？當然是後者。

同樣道理，小組討論面試的考官，除了觀察你的溝通能力，邏輯思維和遊說技巧之外，更加看重你如何發揮整個小組的潛能。

看到這裏，你自然明白小組討論面試不是發言最多就是好，而是突顯你足以扮演小組主席的角色，才是最佳表現。

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小組面試｜技巧一：問「如何」（How），而不是「為甚麼」（Why）

通常小組討論都有一個難題要在指定時間解決，而通常時間也急迫。

當你問「如何」的時候，你會帶動整個小組向前看，盡能力發掘現有資源，合力解決問題。

例如你可以問：「就現有的情況，我們可以如何運用現有資源解決這個問題？」；

但如果你問「為什麼」，難免會使人有被追究的感覺。例如當你問：「為甚麼你這麼認為？」，這會構成壓迫問責的感覺，容易引起磨擦。

如果你真的想知道原因的話，你可以把「為甚麼」這三個字放到句子後面。例如：「你這觀點很特別，為甚麼你這樣想呢？」

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小組面試｜技巧二：先同步後帶領

小組討論面試競爭激烈，沒有人會完全同意你的觀點，除非你先同意他。

這個技巧在於先同意其他考生的部分觀點（同步），然後帶引出你的觀點（帶領）。語言技巧就是：「有道理...而且...，我建議...」

例如：「你提出請明星作為代言人很有道理，而且可以借用他們的名氣帶起公司品牌，我提議先用小部分資金請 KOL 在網上宣傳，測試效果。」

小組面試｜技巧三：提出「如果」

每一個提議背後其實都有一些預設基礎。如果我們不同意其他考生的提議，我們不用和他們直接衝突去否定他們，卻可以用「如果......會怎麼樣？」這句法去動搖他們立論的根本基礎。

例如有考生說：「我們應該租用大商場的店舖，利用商場的人流帶旺生意。」

這個建議其實假設了商場管理穩定，而且租約條件不會有大改變。

於是你便可以問：「如果商場管理出了問題，或者強迫商家定期搬舖位的話，我們會怎麼樣？」

這技巧的精妙之處，在於你只需要提出問題，而無需給予答案。如果這考生提出一個完美答案的話，你只需說聲「謝謝」；但如果這考生頓時啞口無言的話，你便一語中的了。

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小組面試｜結語

每一位在小組討論面試的考生，心裏面其實都非常緊張，同時也非常進取。要帶領他們，不是要說教，也不是要大聲霸佔時間，而是要提出新觀點，用觀點帶領討論，用思想領導群雄。

筆者簡介

半宅職薯 － 企業培訓師。

深信 職場生存有方法，管理上位有心法

▲ 半宅職薯 － 企業培訓師

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