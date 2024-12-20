  • 16°C
香港時間：20241220日 (五) 21:30

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 保暖大法 財政預算案2025 超市大搜查 名校專區 啟德體育園 聖誕好去處 藥物百科 破·地獄 小學試題 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

小組面試｜小組討論如何突圍而出？　專家傳授3招聰明技巧打動面試官

休閒消費

發布時間： 2 小時前

分享：

分享：

熱門 保暖大法 財政預算案2025 超市大搜查 名校專區 啟德體育園 聖誕好去處 藥物百科 破·地獄 小學試題 會員有獎

專家傳授3招技巧助你在小組面試突圍而出。

【求職/見工/面試】很多專業或者管理職級的工作，都會設立小組討論面試。很多人都以為小組討論面試發言最多，或者「講贏」其他人便會得到高分數，但事實並不是這樣。

今天半宅職薯就和大家分享令你在小組討論面試突圍而出的技巧。

最新影片：

TOPick一分鐘
零失敗小食｜青瓜聖誕樹三文治及士多啤梨夾心可可松果 （無火簡易版）

小組面試｜小組討論發言多不代表好

假設你是一個團隊的經理，正在和下屬開工作會議，你會希望自己「講贏」下屬，還是讓下屬有所發揮，盡量貢獻構思呢？當然是後者。

同樣道理，小組討論面試的考官，除了觀察你的溝通能力，邏輯思維和遊說技巧之外，更加看重你如何發揮整個小組的潛能。

看到這裏，你自然明白小組討論面試不是發言最多就是好，而是突顯你足以扮演小組主席的角色，才是最佳表現。

同場加映：CV履歷表常犯錯誤

點擊圖片放大
+6
+5

小組面試｜技巧一：問「如何」（How），而不是「為甚麼」（Why）

通常小組討論都有一個難題要在指定時間解決，而通常時間也急迫。

當你問「如何」的時候，你會帶動整個小組向前看，盡能力發掘現有資源，合力解決問題。

例如你可以問：「就現有的情況，我們可以如何運用現有資源解決這個問題？」；

但如果你問「為什麼」，難免會使人有被追究的感覺。例如當你問：「為甚麼你這麼認為？」，這會構成壓迫問責的感覺，容易引起磨擦。

如果你真的想知道原因的話，你可以把「為甚麼」這三個字放到句子後面。例如：「你這觀點很特別，為甚麼你這樣想呢？」

同場加映：轉工把握3大關鍵可加30%人工

點擊圖片放大
+13
+12

小組面試｜技巧二：先同步後帶領

小組討論面試競爭激烈，沒有人會完全同意你的觀點，除非你先同意他。

這個技巧在於先同意其他考生的部分觀點（同步），然後帶引出你的觀點（帶領）。語言技巧就是：「有道理...而且...，我建議...」

例如：「你提出請明星作為代言人很有道理，而且可以借用他們的名氣帶起公司品牌，我提議先用小部分資金請 KOL 在網上宣傳，測試效果。」

小組面試｜技巧三：提出「如果」

每一個提議背後其實都有一些預設基礎。如果我們不同意其他考生的提議，我們不用和他們直接衝突去否定他們，卻可以用「如果......會怎麼樣？」這句法去動搖他們立論的根本基礎。

例如有考生說：「我們應該租用大商場的店舖，利用商場的人流帶旺生意。」

這個建議其實假設了商場管理穩定，而且租約條件不會有大改變。

於是你便可以問：「如果商場管理出了問題，或者強迫商家定期搬舖位的話，我們會怎麼樣？」

這技巧的精妙之處，在於你只需要提出問題，而無需給予答案。如果這考生提出一個完美答案的話，你只需說聲「謝謝」；但如果這考生頓時啞口無言的話，你便一語中的了。

同場加映：見工令HR卻步的儀容或穿著

點擊圖片放大
+4
+3

小組面試｜結語

每一位在小組討論面試的考生，心裏面其實都非常緊張，同時也非常進取。要帶領他們，不是要說教，也不是要大聲霸佔時間，而是要提出新觀點，用觀點帶領討論，用思想領導群雄。

筆者簡介

半宅職薯 － 企業培訓師。

深信 職場生存有方法，管理上位有心法

半宅職薯 － 企業培訓師

更多求職/見工/面試相關報道：

寫CV技巧｜求職寄CV石沉大海？　職場專家揭履歷表4大致命錯誤

見工面試｜踏入公司時面試已經開始　專家教避免3大常犯錯誤：等候時忌做1事

見工面試｜見工面試｜見工面試最後問咩問題好？　專家教3種回應完美應對【附問題例子】

見工面試｜自我介紹如何留下深刻印象？　HR最想聽的6個重點【附正確VS錯誤示範】

升學就業｜見工怕被HR壓價「期望薪金」要點答？　專家傳授談判技巧1招爭取更高人工

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

💯備戰考試季！立即下載免費試題👉🏻【中英數常識試題下載】

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

撰文 : 半宅職薯 企業培訓師

相關文章

寫CV技巧｜求職寄CV石沉大海？　職場專家揭履歷表4大致命錯誤
今日 17:58
寫CV技巧｜求職寄CV石沉大海？　職場專家揭履歷表4大致命錯誤
升學就業｜見工怕被HR壓價「期望薪金」要點答？　專家傳授談判技巧1招爭取更高人工
19:03 2024/10/18
升學就業｜見工怕被HR壓價「期望薪金」要點答？　專家傳授談判技巧1招爭取更高人工
見工面試｜見工面試最後問咩問題好？　專家教3種回應完美應對【附問題例子】
19:19 2024/11/08
見工面試｜見工面試最後問咩問題好？　專家教3種回應完美應對【附問題例子】
見工面試｜面試被問「兩木一條心」是甚麼字？　社會新人回答1字即獲取錄
18:33 2024/11/11
見工面試｜面試被問「兩木一條心」是甚麼字？　社會新人回答1字即獲取錄
公司炒人先兆｜職場炒人10先兆上司眼神露玄機　打工仔被炒魷後第一時間要做的6件事
13:57 2024/12/05
公司炒人先兆｜職場炒人10先兆上司眼神露玄機　打工仔被炒魷後第一時間要做的6件事
離職先兆｜同事默默離職前5大徵兆　第2點以為無人知其實好明顯
23:30 2024/12/03
離職先兆｜同事默默離職前5大徵兆　第2點以為無人知其實好明顯

你可能感興趣

寫CV技巧｜求職寄CV石沉大海？　職場專家揭履歷表4大致命錯誤
今日 17:58
寫CV技巧｜求職寄CV石沉大海？　職場專家揭履歷表4大致命錯誤
升學就業｜見工怕被HR壓價「期望薪金」要點答？　專家傳授談判技巧1招爭取更高人工
19:03 2024/10/18
升學就業｜見工怕被HR壓價「期望薪金」要點答？　專家傳授談判技巧1招爭取更高人工
見工面試｜見工面試最後問咩問題好？　專家教3種回應完美應對【附問題例子】
19:19 2024/11/08
見工面試｜見工面試最後問咩問題好？　專家教3種回應完美應對【附問題例子】
求職攻略 求職招聘

最高瀏覽

罕見病︱IU承認患上不治之症　皮膚壞死針扎也不痛暫無藥可治
罕見病︱IU承認患上不治之症　皮膚壞死針扎也不痛暫無藥可治
寒流殺到｜冬至前夕6區跌至個位數　醫生警告沖涼後1動作極危險：隨時心肌梗塞猝死
寒流殺到｜冬至前夕6區跌至個位數　醫生警告沖涼後1動作極危險：隨時心肌梗塞猝死
不幸悲劇︱英6歲男童學校撞頭回家後睡夢中亡　父不滿：學校說只是撞了一下
不幸悲劇︱英6歲男童學校撞頭回家後睡夢中亡　父不滿：學校說只是撞了一下
誤判｜甄子丹拍片高處墮下　跌出防護墊頭落地頸部「咔」一聲送院
誤判｜甄子丹拍片高處墮下　跌出防護墊頭落地頸部「咔」一聲送院
暖身熱飲｜日本實測8款熱飲大比拼　第1名持續保暖130分鐘
暖身熱飲｜日本實測8款熱飲大比拼　第1名持續保暖130分鐘