冬至市道｜不少市民提早買做節食材　檔販指生意較往年遜色

▲ （黃小冰攝）

明日冬至，不少市民提早做節及預先買定食材，在北角一街市，不少檔販均指生意較往年遜色，甚至與平日相若，有活雞檔職員稱生意不及往年10分1。

海鮮檔員工黎先生稱，今年只有幾個客人提早訂海鮮，最大的訂單約千元，生意暫與平時相若，提到現時的家庭規模普遍較少，年輕人亦多不會下廚，更多選擇外出用膳，「而家唔同以前，生意唔會多過平時好多」，而來貨價亦因冬至貴10%，所以同需加價。

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另一海鮮檔檔主張小姐指，近日海鮮來貨價貴約4成，以海蝦尤甚，平日賣100多元一斤的海蝦，要加至180至200元一斤。而今年10個顧客中約有4至5個提早1星期訂海鮮，但生意暫仍較往年遜色，指過去做冬前生意額已會比平日多一倍，今年卻只多兩三成，預料要到正日，生日生意才會更好。她相信，市民近年較注重「惜食」，做節不再講求「排場」，對生意也有一定影響。

活雞檔員工楊先生稱，往年做時做節，均能售出逾千隻雞，但今日連150隻都未能完售，形容生意不及往年10分1，直言現在市道差、各項公共服務都加價「無錢點買啊」，促政府在新一份財政預算案派錢「3、5千都好，救下燃眉之急」。

亦有雞檔員工也稱，近日來貨價貴3成，但不敢加價，因即使做節也只較平日多售少於10隻，再加生意只會更差。

市民陳太今日花費約4000元購買雞、海鮮、肥牛及海參等，準備明日與家人打邊爐，「最緊要大家返黎食飯開心」。她指，年年均是活雞加價最多，平日約230元一隻，今日要300元，反而海鮮每斤只貴約20元。

另一市民陳太稱，買了雞及海鮮等，預計煮6至7個菜，而預算與往年相若，約500至800元左右，而暫見食材售價較昨日貴10元左右，未大加價。

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