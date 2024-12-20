  • 17°C
香港時間：20241220日 (五) 18:10

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 保暖大法 財政預算案2025 超市大搜查 名校專區 啟德體育園 聖誕好去處 藥物百科 破·地獄 小學試題 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

冬至市道｜不少市民提早買做節食材　檔販指生意較往年遜色

社會

發布時間： 1 小時前

最後更新： 58 分鐘前

分享：

分享：

熱門 保暖大法 財政預算案2025 超市大搜查 名校專區 啟德體育園 聖誕好去處 藥物百科 破·地獄 小學試題 會員有獎

（黃小冰攝）

明日冬至，不少市民提早做節及預先買定食材，在北角一街市，不少檔販均指生意較往年遜色，甚至與平日相若，有活雞檔職員稱生意不及往年10分1。

海鮮檔員工黎先生稱，今年只有幾個客人提早訂海鮮，最大的訂單約千元，生意暫與平時相若，提到現時的家庭規模普遍較少，年輕人亦多不會下廚，更多選擇外出用膳，「而家唔同以前，生意唔會多過平時好多」，而來貨價亦因冬至貴10%，所以同需加價。

點擊圖片放大
+4
+3

另一海鮮檔檔主張小姐指，近日海鮮來貨價貴約4成，以海蝦尤甚，平日賣100多元一斤的海蝦，要加至180至200元一斤。而今年10個顧客中約有4至5個提早1星期訂海鮮，但生意暫仍較往年遜色，指過去做冬前生意額已會比平日多一倍，今年卻只多兩三成，預料要到正日，生日生意才會更好。她相信，市民近年較注重「惜食」，做節不再講求「排場」，對生意也有一定影響。

活雞檔員工楊先生稱，往年做時做節，均能售出逾千隻雞，但今日連150隻都未能完售，形容生意不及往年10分1，直言現在市道差、各項公共服務都加價「無錢點買啊」，促政府在新一份財政預算案派錢「3、5千都好，救下燃眉之急」。

亦有雞檔員工也稱，近日來貨價貴3成，但不敢加價，因即使做節也只較平日多售少於10隻，再加生意只會更差。

市民陳太今日花費約4000元購買雞、海鮮、肥牛及海參等，準備明日與家人打邊爐，「最緊要大家返黎食飯開心」。她指，年年均是活雞加價最多，平日約230元一隻，今日要300元，反而海鮮每斤只貴約20元。

另一市民陳太稱，買了雞及海鮮等，預計煮6至7個菜，而預算與往年相若，約500至800元左右，而暫見食材售價較昨日貴10元左右，未大加價。

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

寒流殺到｜冬至前夕6區跌至個位數　醫生警告沖涼後1動作極危險：隨時心肌梗塞猝死
寒流殺到｜冬至前夕6區跌至個位數　醫生警告沖涼後1動作極危險：隨時心肌梗塞猝死
食道癌丨《星空奇遇記》女星癌逝終年70歲　曾公開患食道癌遺作料明年播出【附食道癌8大徵狀】
食道癌丨《星空奇遇記》女星癌逝終年70歲　曾公開患食道癌遺作料明年播出【附食道癌8大徵狀】
最靚仔星二代｜一家外遊18歲仔張慕童被指撞樣金城武　袁詠儀曾當虎媽導致母子疏離
最靚仔星二代｜一家外遊18歲仔張慕童被指撞樣金城武　袁詠儀曾當虎媽導致母子疏離
暖身熱飲｜日本實測8款熱飲大比拼　第1名持續保暖130分鐘
暖身熱飲｜日本實測8款熱飲大比拼　第1名持續保暖130分鐘
急症室最長等候時間（12月20日 時間12:05）
急症室最長等候時間（12月20日 時間12:05）