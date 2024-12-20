誤墮騙案｜退休女醫生慘遭詐騙掏空逾1700萬身家　揭主腦連犯3案法院咁判

▲ 台灣一名退休女醫生接獲詐騙集團來電，以「假檢警」的手法騙走逾千萬身家。

【退休／女醫生／詐騙】台灣一名7旬退休女醫生接獲詐騙集團來電，謊稱她涉嫌洗黑錢、需自證清白，一共騙去7,300萬台幣（約港幣1,735萬元）資產。案件主腦之後被揭犯下3宗詐騙，均未對受害人作出賠償。

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綜合台媒報道，犯罪的詐騙集團一共9人，自2022年11月起假冒檢察官致電女醫生，以她涉嫌洗黑錢為由需要調查存款金流，並要求監管她名下所有現金。女醫生因為擔心被誣陷犯法、晚節不保，於是按照詐騙集團的指示，到銀行分批領出現金給「檢查事務官」，一直持續到2023年5月，其戶口內4,700萬台幣（約港幣1,120萬元）現金存款全部領空。

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詐騙集團之後又盯上女醫生名下的7間房產，並透過假中介將她帶往地政事務所進行不動產質押登記，借貸金額高達2,600萬台幣（約港幣620萬元）。他們總共騙取7,300萬台幣（約港幣1,735萬元），而女醫生直到現金積蓄全部被掏空後，才終於醒覺自己被詐騙。

警方對事件展開調查後，發現女醫生除了損失現金外，連家中的1公斤黃金以及多枚戒指、耳環、頸鍊等首飾也被騙交給詐騙集團，值錢的身家幾乎全遭搜刮。警方表示，退休女醫生居於台中，自丈夫離世後一直獨居，2個兒子則在外國。由於她不諳手機操作，對外聯繫全靠家中電話，因此被詐騙集團盯上，成為目標。

檢警亦查出，詐騙集團分工細膩，成員為了避免警方追查，在通訊軟體Telegram上以暱稱互相聯繫，並另外成立一個「新聞台」，由彭姓主嫌負責指揮、監督、分配工作，以及發放報酬給其餘成員。

根據判決書內容，彭姓首腦夥同林姓女共犯等人，以「假檢警」的手法行騙，謊稱退休女醫生的身分證遭盜用，涉及洗錢等行駛罪行，要求她必須交錢自證清白，並欺騙她把這筆錢會放在法院保管，等調查結束再歸還。

據報，台灣新北地方法院合議庭審理此案時，直斥彭姓首腦除了詐騙女醫生外，還犯下另外兩宗假檢警詐欺案，且均未賠償被害者損失，所作所為嚴重破壞社會秩序，依此判彭男6年6個月徒刑、林女3年徒刑。

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18222 反詐騙諮詢熱線

近年詐騙陷阱越來越多，香港警務處設立「防騙易18222」反詐騙諮詢熱線，提供24小時反詐騙諮詢服務，以協助應對懷疑騙案。熱線亦提供最新騙案手法資訊及警示，以有效應對時下流行騙案。香港警務處亦提醒市民要小心電話詐騙，當收到陌生來電或訊息時可以這樣做：

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