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HK本地退｜淘寶香港本地退貨流程+運費一覽　避免用戶網購「退唔到貨」

社會

撰文： 王月明

發布時間： 39 分鐘前

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熱門 保暖大法 財政預算案2025 超市大搜查 名校專區 啟德體育園 聖誕好去處 藥物百科 破·地獄 小學試題 會員有獎

淘寶香港本地退貨流程+運費一覽，避免用戶網購「退唔到貨」。

【淘寶 / HK本地退】以前港人在淘寶買到不合心水的產品時，若想退貨須「千里迢迢」北上深圳郵寄貨品。隨今年平台「HK本地退」政策完善，消費者可直接於本港寄退商品，甚至能做到足不出戶，即睇「本地退」退貨流程及收費！

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HK本地退｜退貨適用條件

消費者在淘寶購物時，要留意商品是否表明「HK本地退」標識，並在確認收貨後15個自然日內享受本地退貨的服務保障，貨品無需退到中國大陸，直接在用戶所在地退貨即可，享全額貨款的返還。

惟不支持「本地退」的退貨退款原因包括：少件／漏發、賣家發錯貨及假冒品牌，另可查看「支持退款原因」種類，且用戶因自身原因（包括七天無理由退貨、不喜歡、不想要等）引發的退貨，退回的貨品應當符合相關的完好標準且不影響商品二次銷售。

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HK本地退｜退貨申請流程

  • 用戶可通過「我的訂單」選擇相應的退貨原因，發起「退貨退款」申請，若符合退貨退款要求，即可進入本地退服務預約界面；
  • 用戶需在商品確認收貨後的15個自然日內發起本地退申請。（「確認收貨」包括用戶自行確認收貨以及訂單超時自動確認收貨，「確認收貨時間」以物流系統中記載的簽收時間為準）；
  • 用戶申請退貨應遵守相關退貨、換貨的規範，用戶自身原因（如七天無理由退貨、不喜歡、不想要）引發的退貨，退回的貨品應當符合相關的完好標準且不影響商品二次銷售；
  • 用戶發起本地退服務申請後，淘寶將對相關申請進行審核。

HK本地退｜預約退貨流程

平台及商家接受「退貨申請」後，用戶即可於「退貨退款」詳情頁中的「預約退貨」，選擇退貨方式及時間。

 費用體積重量限制服務截至時間
上門取件￥12重量<=80KG，单邊長≤160CM，三邊之和≤300CM當日晚上7時59分59秒
驛站退貨￥8重量<=20KG，单邊長<=100CM，三邊之和<=200CM每個自然日晚上11時59分59秒

本地倉庫收到退回商品後將進行質檢，質檢審核標準包括：退回商品必須與訂單商品訊息一致，例如款式及顏色描述一致、申請件數與退回件數一致、商品圖片與退回商品一致等。

退貨商品經質檢後，認定符合標準的，商品款項將被退回給用戶；若不符合標準，用戶須自行寄回。

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HK本地退｜注意事項

  • 退貨申請通過後，每個產品將獲得一串獨有的「退貨碼」，用戶可提前寫好並粘貼至包裝外，以便收件人員辨認；
  • 注意區分「支持香港退貨」與「HK本地退」標籤，後者為支持本地退貨服務；
  • 如購買「HK本地退」商品後欲退貨退款，只能通過該方式操作，無法選擇於內地自寄退貨；
  • 取件人員取走商品後，到達本地倉庫質檢時間較長，在5至14個工作日不等。

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