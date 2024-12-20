超人︱最新版《Superman》首條預告片曝光　超狗登場救主人勁搶鏡

▲ 最新版《超人》預告曝光。

【超人 / 占士根 / David Corenswet】由導演占士根（James Gunn）掌舵重啟DC超級英雄宇宙的頭炮電影《超人》（Superman）的首條預告片曝光！今次由David Corenswet接棒演超人，預告一開始就由從天空直墮在雪地並受傷嘔血。之後披紅色披風的超狗現身，超人向超狗稱：「回家！帶我返屋企。」於是超狗便拉走超人。

在今次預告片可以見到由Rachel Brosnahan飾演的超人女友Lois Lane、尼古拉斯霍特（Nicholas Hoult）演超人宿敵Lex Luthor。加拿大男星Nathan Fillion飾演的綠燈俠、美國女星Isabela Merced飾演的鷹女等。

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從預告所見，今次《超人》不會如錫史拉達（Zack Snyde）主理《超人：鋼鐵英雄》（Man of Steel）般走暗黑風格，而是回重回70、80年代《超人》片的陽光色彩。

最令資深影迷興奮，是預告用上1978年Richard Donner導演、基斯杜化李夫（Christopher Reeve）經典電影版《超人》的主題音樂，勾起集體回憶。

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