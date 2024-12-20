  • 16°C
香港時間：20241220日 (五) 19:50

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 保暖大法 財政預算案2025 超市大搜查 名校專區 啟德體育園 聖誕好去處 藥物百科 破·地獄 小學試題 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

超人︱最新版《Superman》首條預告片曝光　超狗登場救主人勁搶鏡

社會

撰文： 文體藝online

發布時間： 2 小時前

最後更新： 1 小時前

分享：

分享：

熱門 保暖大法 財政預算案2025 超市大搜查 名校專區 啟德體育園 聖誕好去處 藥物百科 破·地獄 小學試題 會員有獎

最新版《超人》預告曝光。

【超人 / 占士根 / David Corenswet】由導演占士根（James Gunn）掌舵重啟DC超級英雄宇宙的頭炮電影《超人》（Superman）的首條預告片曝光！今次由David Corenswet接棒演超人，預告一開始就由從天空直墮在雪地並受傷嘔血。之後披紅色披風的超狗現身，超人向超狗稱：「回家！帶我返屋企。」於是超狗便拉走超人。

在今次預告片可以見到由Rachel Brosnahan飾演的超人女友Lois Lane、尼古拉斯霍特（Nicholas Hoult）演超人宿敵Lex Luthor。加拿大男星Nathan Fillion飾演的綠燈俠、美國女星Isabela Merced飾演的鷹女等。  

點擊圖片放大
+4
+3

從預告所見，今次《超人》不會如錫史拉達（Zack Snyde）主理《超人：鋼鐵英雄》（Man of Steel）般走暗黑風格，而是回重回70、80年代《超人》片的陽光色彩。

最令資深影迷興奮，是預告用上1978年Richard Donner導演、基斯杜化李夫（Christopher Reeve）經典電影版《超人》的主題音樂，勾起集體回憶。

最新影片推介：

湊得輕鬆啲
新手爸媽｜石修新抱林佑蔚為囡囡自訂N班課程　童年受虐一度抗拒生育：世界愈來愈複雜

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

相關文章

誤判丨MC張天賦參演甄子丹新作打到飛起　釋出最新預告汪明荃驚喜亮相
19:31 2024/11/18
誤判丨MC張天賦參演甄子丹新作打到飛起　釋出最新預告汪明荃驚喜亮相
焚城｜票房破3800萬元演員親解四大疑團　點解魏浚笙選擇「送死」？
18:38 2024/12/05
焚城｜票房破3800萬元演員親解四大疑團　點解魏浚笙選擇「送死」？
破·地獄丨吸煙鏡頭惹不滿　葉劉淑儀批矯枉過正　著政府某部門人士留意一情節
16:50 2024/12/10
破·地獄丨吸煙鏡頭惹不滿　葉劉淑儀批矯枉過正　著政府某部門人士留意一情節
破·地獄︱杜汶澤形容衞詩雅破魔咒　阿澤揭業內部份人抗拒拍英皇電影
17:02 2024/12/10
破·地獄︱杜汶澤形容衞詩雅破魔咒　阿澤揭業內部份人抗拒拍英皇電影

你可能感興趣

誤判丨MC張天賦參演甄子丹新作打到飛起　釋出最新預告汪明荃驚喜亮相
19:31 2024/11/18
誤判丨MC張天賦參演甄子丹新作打到飛起　釋出最新預告汪明荃驚喜亮相
焚城｜票房破3800萬元演員親解四大疑團　點解魏浚笙選擇「送死」？
18:38 2024/12/05
焚城｜票房破3800萬元演員親解四大疑團　點解魏浚笙選擇「送死」？
破·地獄丨吸煙鏡頭惹不滿　葉劉淑儀批矯枉過正　著政府某部門人士留意一情節
16:50 2024/12/10
破·地獄丨吸煙鏡頭惹不滿　葉劉淑儀批矯枉過正　著政府某部門人士留意一情節
網絡熱話 電影 荷里活 DC 超級英雄片

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

罕見病︱IU承認患上不治之症　皮膚壞死針扎也不痛暫無藥可治
罕見病︱IU承認患上不治之症　皮膚壞死針扎也不痛暫無藥可治
寒流殺到｜冬至前夕6區跌至個位數　醫生警告沖涼後1動作極危險：隨時心肌梗塞猝死
寒流殺到｜冬至前夕6區跌至個位數　醫生警告沖涼後1動作極危險：隨時心肌梗塞猝死
不幸悲劇︱英6歲男童學校撞頭回家後睡夢中亡　父不滿：學校說只是撞了一下
不幸悲劇︱英6歲男童學校撞頭回家後睡夢中亡　父不滿：學校說只是撞了一下
誤判｜甄子丹拍片高處墮下　跌出防護墊頭落地頸部「咔」一聲送院
誤判｜甄子丹拍片高處墮下　跌出防護墊頭落地頸部「咔」一聲送院
暖身熱飲｜日本實測8款熱飲大比拼　第1名持續保暖130分鐘
暖身熱飲｜日本實測8款熱飲大比拼　第1名持續保暖130分鐘