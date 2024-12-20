星二代｜郭晉安16歲兒子激罕曝光拍片鬥chok　餅印仔入讀英國皇家音樂學院立志成音樂家

▲ 郭晉安罕有曝光16歲長子郭令山模樣。

【郭晉安/歐倩怡/兒子郭令山】郭晉安與歐倩怡今年5月突然宣佈結束18年的婚姻，一對子女郭令山和郭以雅跟他同住，日前郭晉安於社交網罕晒跟長子令山拍攝的短片，可見16歲的郭令山有安仔年青時的影子。

郭晉安兒子｜父子檔行catwalk

郭晉安於抖音分享影片兼寫道：「一閃就長大」，身穿黑西裝的郭晉安插著褲袋Chok住出場，甚有視帝的氣勢，其後長子郭令山突然登場，穿白恤衫襯黑毛衣的他跟爸爸一樣高。父子倆如行catwalk一樣，當令山轉頭望向爸爸時，二人倆相視而笑，盡顯默契，看出父子感情要好。

16歲的郭令山其五官較像爸爸郭晉安，蓄微曲長髮的他增添成熟感，網民更指令山的樣子跟爸爸年輕時一個樣，連膚色都好似。惟亦有網友指令山的樣貌撞樣黃子華，網民笑言：「郭晉安為什麽能生出黃子華來啊？我真的要笑」。

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郭晉安兒子｜立志當音樂家

離婚後的郭晉安除忙於拍劇外，今年8月郭晉安更陪兒子到英國準備開學，令山正於英國皇家音樂學院深造法國號，相信他近日回港過聖誕節。

早前郭晉安接受馮素波的YouTube節目訪問，他說兒子遺傳了對表演的興趣：「可能佢遺傳咗一啲表演細胞，所以佢好enjoy喺一啲文化中心同一班樂團嘅表演，佢係吹奏一種叫『French Horns（法國號）』嘅樂器，佢由一年班已經開始學，冇諗過佢係咁鍾意。」

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安仔續說兒子兩年前立志做演奏家，當時令山對安仔：「爸爸，唔知點解我好似有一團火！好想去吹好呢種樂器」，那刻安仔知悉兒子對法國號產生極大興趣，一直考試到8級，現在將會考演奏級。在兒子15歲時，已經立志於這方面發展，想成為一個音樂家或指揮家。

爸爸郭晉安都深感安慰，「覺得係好開心，好難得一個小朋友知道將來條路想點樣行，咁我作為父母，當然喺側邊支持。」郭晉安更逆父子感情要好：「我哋乜都會講，好坦白，基本上佢乜都知。」

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郭晉安兒子｜排名首5位英國音樂學院

英國皇家音樂學院（Royal College of Music，RCM）由愛德華七世國王於1882年創立。連續6年被評為全球最佳表現藝術學院。學院提供小提琴，鋼琴，作曲，吉他，豎琴，聲樂學等課程，培育了多位活躍於國際領域中的傑出音樂人。

英國皇家音樂學院的學費根據不同課程和學位類型而有所不同。全日制修讀音樂的海外學生，於2024/25年度全年學費為29,200英鎊（約290,000港元）。

▲ 英國皇家音樂學院（RCM）連續六年被評為全球最佳表現藝術學院。（iStock圖片）

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