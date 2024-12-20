皇馬對巴塞｜最貴6880套票無法合照簽名　球迷斥安排混亂　球迷會報警

▲ 皇家馬德里和巴塞隆拿傳奇球星日前來港，今日晚上在大球場踢表演賽。圖為卡斯拿斯。（皇家馬德里香港球迷會Facebook）

皇家馬德里對巴塞隆拿傳奇球星的賽事今晚（20日）大球場上演，有購買最貴6,880元套票的皇馬球迷，在早上簽名會未能與心儀球星見面、簽名及合照，直斥大會安排欠佳，而皇家馬德里香港球迷會已向警方備案。

▲ 皇家馬德里和巴塞隆拿傳奇球星日前來港，今日晚上在大球場踢表演賽。圖為卡路士。（皇家馬德里香港球迷會Facebook）

是次比賽最貴的套票價格高達6,880元，套票持有人可參與皇馬或巴塞的簽名會，選擇與指定名宿見面，並有一套15張皇馬或巴塞球星卡，及海報等精品。

次一級的套票為2,880元，對比6,880元套票，少了與球星見面的機會。

球迷：20多人購套票 卻有百多人排在前面

據指，有購買6,880元套票的皇馬球迷批評見面會安排不周，主辦單位安排其他人士先入場，20多名購買套票的球迷只能排「隊尾」，進場時發現場內已經有超過100人。

有球迷指，見面會期間有人不守規矩「簽完又簽」，結果有球員不耐煩「拍枱」離去，令到排隊尾、買套票的球迷無法與球星見面及簽名合照。

▲ 皇家馬德里香港球迷會安排未能即場簽名的球迷，將簽名物品送交球員補簽名。（皇家馬德里香港球迷會Facebook）

皇家馬德里香港球迷會在社交網站去示，今早見面會發生「唔愉快事件」，令到包括會員在內的球迷無法與心儀球星合照及索取簽名，球迷會正就事件和主辦單位處理，並已向警方備案。

球迷會指，會盡力為會員追討權益，而據大會現場負責人稱，初步會安排球員與球迷大合照，並會將球迷準備簽名的物品例如波衫轉交球員簽名。

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】