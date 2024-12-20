食物中毒｜兩人捕獲河豚進食後中毒　一人危殆

▲ 河豚身上多處有毒，日本處理河豚的廚師需要領取牌照。（資料圖片）

衞生署衞生防護中心今日（20日）調查一宗懷疑與進食河豚（俗稱「雞泡魚」）有關的中毒個案，兩人進食自行捕獲的河豚後中毒求醫，一人危殆。

事件涉及44歲及50歲男子，他們昨日（19日）進食他們自行捕獲並經烹煮的河豚，約四小時後出現咀邊和四肢麻痺及呼吸困難。兩人到瑪麗醫院急症室求醫，並入院接受治療，一人現時情況危殆，另外一人情況穩定。

▲ 河豚身上多處有毒，市民切勿自行處理。（資料圖片）

中心初步調查顯示，他們以往亦曾進食自行捕獲的河豚，相信致病原因為進食處理不當的有毒河豚。發言人解釋，河豚帶有河豚毒素。河豚毒素是一種毒性強烈的水溶性神經毒素，可影響中樞神經系統。

發言人指，河豚毒素主要集中於河豚的肝臟、生殖腺、皮膚等器官，而這些毒素耐熱，不會在烹煮、風乾或冷藏過程中被分解。河豚毒素中毒可影響呼吸及血液循環系統，嚴重可能會致命，亦沒有解毒劑或抗毒素可分解河豚毒素。

衞生防護中心建議市民應避免購買及自行宰洗河豚或不知名魚類作膳食用途，以預防河豚毒素引致的食物中毒。

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