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啟德體育園｜首次現場觀眾表演秩序大致良好　卓孝業：不實施人流管制冀了解真實情況

社會

撰文： 陳展棋

發布時間： 2 小時前

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啟德體藝館舉行首個音樂節，市民安檢入場。（彭大偉攝）

啟德體藝館今日（20日）舉行首個音樂節，有5,500名觀眾。入場正值放工繁忙時間，但秩序大致良好。文體旅局局長羅淑佩、保安局副局長卓孝業均有到場。卓孝業表示，由於5千人人數不多，今晚未有計劃實施人流管制。

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    • 入場觀眾大部分由啟德站出入，入場前正值放工時間，除了觀看演出人士外，亦有不少收工市民人群經由沐元街、啟晴邨出口離開。

    下午五時半後人流相應增加，入場人士則主要於零售館一帶聚集，不過現場秩序大致良好，體藝館外圍有民居及公眾休憩設施，市民大致未受表演影響，有市民參與草地滾球活動。

    警方、民安隊及醫療輔助隊於現場協助，有警員於場外天橋高位觀察現場情況。入場前有大批組合「Mirror」粉絲於體藝館外的廣場拍照留念，警方於現場觀察情況。

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    保安局副局長卓孝業、警務處副處長等到場巡視，卓孝業表示，今次是第一次以演唱會模式試運，亦是「真真正正」有fans到場，希望了解運作真實情況。

    卓孝業表示，真正fans途中會否去洗手間、離場前拍照等情況等，與平常演練有不同。至於警方佈防安排則與早前相近，主要是經驗累積下，增設特快通道等新安排。

    卓孝業表示，已預料到星期五收工時間較繁忙，港鐵公司及運輸及物流局已作準備。他表示，即使是平常繁忙時間，運力亦是約五成，相信今次表演對運力影響不大。

    今次表演未有實施任何人流管制，卓孝業表示，五千人表演可以考慮自行疏散，更了解真實情況，他未透露往後處理情況，但表示上次演練有約一萬人短時間前往啟德站，當時啟德站就需客流管制。

    羅淑佩 Mirror 組合 啟德體育園 演唱會 啟德 表演 草地滾球 港鐵 保安局

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