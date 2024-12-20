大熊貓｜新宣傳片張家朗與大熊貓啟德「切磋劍藝」　港鐵香港站變「熊貓直播間」

▲ 香港「劍神」張家朗在片中登場與國寶即場切磋劍藝。（旅發局影片截圖）

旅發局今日公布，今年1至11月共錄得約4,025萬訪港旅客人次，按年增加34%，其中約半數是過夜旅客。旅發局亦乘著大熊貓熱潮製作全新電視宣傳片，香港「劍神」張家朗更模擬在啟德體育園登場，與國寶即場切磋劍藝。

旅發局指，11月初步訪港旅客數字約為357萬人次，較去年同期上升8%；其中非內地旅客量佔逾100萬人次，創全面通關後單月新高，按年升18%；菲律賓市場就保持強勁增長勢頭，首11個月旅客量已超越疫前、即2018年的全年水平。

旅發局續指，乘著12月舉行「香港繽紛冬日巡禮」及「香港跨年倒數」，以及內地恢復及擴大深圳赴港旅遊「一簽多行」，連同全城多項大熊貓宣傳推廣活動，相信能吸引更多旅客來港旅遊，感受香港濃厚的冬日佳節氣氛。

▲ 香港「劍神」張家朗在片中登場與國寶即場切磋劍藝。（旅發局影片截圖）

隨著中央政府贈港一對大熊貓安安、可可日前公開亮相，盈盈、樂樂的港產龍鳳胎寶寶亦預計於明年跟公眾見面，旅發局將於明日推出宣傳片，由6隻大熊貓擔任「香港旅遊大使」，於片中介紹香港各種旅遊體驗，包括在茶餐廳品嚐絲襪奶茶和地道小食、於得獎餐廳體驗頂級美饌、玩滑翔傘、到訪文化博物館和美術館，以及到啟德體育園參與盛事等。兩屆劍擊奧運金牌得主張家朗更會在宣傳片中壓軸登場，與大熊貓一同切磋劍藝。

此外，港鐵金鐘站、香港站、海洋公園站、南港島綫、高鐵及機場快綫列車車廂，亦陸續換上大熊貓裝飾及主題裝置，金鐘站更將首設體動畫，香港站則變身為熊貓直播間，每日設3個時段直播半小時大熊貓生活，其餘時間則放送上述大熊貓宣傳片、熊貓日常點滴及城中盛事節目精華。

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