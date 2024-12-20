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橫琴｜習近平提醒勿發展與橫琴定位不一產業　新華社文章解讀原因

政治

撰文： 林曉君

發布時間： 1 小時前

最後更新： 1 小時前

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國家主席習近平日前到橫琴考察。（澳門新聞局圖片）

國家主席習近平今日特別指出，中央決定開發橫琴，目的就是促進澳門經濟適度多元發展、便利澳門居民生活就業。「這個定位要把握好，不能發展一些與這個定位不一致的產業項目。」

新華社晚上以「特別的叮囑」為題，撰寫文章解釋習近平為何強調中央決定開發橫琴的目的。

一次次強調，一句叮囑，就是確保橫琴發展不偏離軌道、不脫離實際，始終沿著中央指引的正確方向前進。

文章指出， 澳門要實現經濟適度多元發展，關鍵要增強產業競爭力。 2021年發布的《橫琴粵澳深度合作區建設總體方案》將「發展促進澳門經濟適度多元的新產業」擺在突出位置，並明確要發展四類產業：科技研發和高端製造業、中醫藥等澳門品牌工業、文旅會展商貿產業、現代金融產業。

這四類產業，是澳門產業多元化發展方向，不僅符合澳門發展實際，也呼應澳門具備的區位條件以及現有產業基礎、創新優勢，並與大灣區其他地區的產業實現錯位發展。

文章又形容，橫琴實體經濟發展仍有很大空間，與澳門一體化發展仍有待進一步加強，促進澳門產業多元發展、營造趨同澳門的宜居宜業生活環境任重道遠。

習近平視察橫琴時強調，要堅定落實規劃，保持戰略定力，堅持久久為功。並把「在促進澳門經濟適度多元發展、便利澳門居民生活就業上，有沒有實實在在的措施與成果」作為檢驗合作區開發建設成效的首要標準，同時指出，「廣東、珠海、澳門都是合作區建設的貢獻者和受益者，都要朝著這個目標共同努力。

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