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懸紅通緝｜駐港國安公署：警方再度執法 展示捍衛香港國安法治權威的堅強決心

政治

發布時間： 49 分鐘前

最後更新： 26 分鐘前

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駐港國安公署。（資料圖片）

駐港國家安全公署今日發表聲明，堅決支持香港警方依法對已通緝的許智峰、袁弓夷等7名反中亂港分子實施指明潛逃者執法行動，並通緝鍾翰林、鄭敬基等6名外逃反中亂港分子。

聲明表示，本次執法行動是香港警方繼去年依法通緝袁弓夷等13名反中亂港分子，以及今年6月依據香港《維護國家安全條例》對羅冠聰等6名反中亂港分子實施指明潛逃者執法行動後，再度對外逃反中亂港分子採取執法行動，展現了香港警方有法必依、違法必究，堅決捍衛香港國安法治權威，堅定維護國家安全的勇毅擔當和堅強決心。

聲明批評，許智峰、劉珈汶等人長期從事反中亂港活動，竄逃海外挾洋自重，繼續搭建亂港組織平台，散布涉華涉港攻擊抹黑政治謠言和「港獨」謬論，詆毀香港法治，乞求外部勢力制裁香港或干預香港事務，公然挑戰香港國安法權威，破壞香港社會秩序，妄圖使香港再生亂局。其惡劣行徑嚴重違反香港國安法，嚴重衝擊「一國兩制」底線，嚴重損害香港根本利益，嚴重危害國家主權、安全和發展利益。

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一國兩制 制裁 國安公署 國安法 袁弓夷 鄭敬基 羅冠聰 政治

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