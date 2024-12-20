不良銷售｜尖沙咀藥店賣花膠「斤變両」　海關拘一人

▲ 海關拘捕一人，懷疑在銷售花膠的過程中應用虛假商品說明，價格重量單位由斤變両。（資料圖片）

聖誕新年長假期臨近，海關打擊不良營商手法，拘捕一名尖沙咀藥店男店員，涉嫌在銷售花膠時「斤變両」計價。

▲ 海關拘捕一人，懷疑在銷售花膠的過程中應用虛假商品說明，價格重量單位由斤變両。（海關提供/資料圖片）

海關指早前接獲舉報，指尖沙咀一間藥店的店員聲稱花膠以斤計價，其後將有關貨品切片後，才表示花膠是以兩計價。

經深入調查後，海關人員今日拘捕該藥店的一名30歲男店員。海關指，該男店員涉嫌在銷售花膠的過程中應用虛假商品說明，違反《商品說明條例》。案件仍在調查，該男子亦正接受調查。

海關強調十分關注商戶以不良營商手法誤導旅客購物，一直設有快速行動隊處理短期留港旅客的緊急投訴，並會即時轉介有關個案予調查人員作優先處理。

海關提醒商戶遵守《條例》的規定，若違反《條例》，一經定罪，最高可被判罰款50萬元及監禁5年。

▲ 海關拘捕一人，懷疑在銷售花膠的過程中應用虛假商品說明，價格重量單位由斤變両。（資料圖片）

海關亦提醒消費者亦應光顧信譽良好的商戶及留意商品的計價單位，並要求更詳細資料，包括所選商品的總價格，再作交易決定。

市民可致電海關二十四小時熱線182 8080，或透過舉報罪案專用電郵帳戶或網上表格，舉報懷疑違反《條例》的事宜。

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