AIA嘉年華｜十周年向慈善團體贈送4萬張飛　推全新遊樂設施及打卡位

▲ 「友邦嘉年華」今日（20日）於中環海濱活動空間開幕。（朱永倫攝）

中環海濱標誌性活動之一的「友邦嘉年華」今日（20日）開幕。為慶祝活動踏入十周年，大會將以「Season of Love」為主題捐贈40,000張門票予慈善團體，並向病童贈送毛公仔。

「友邦嘉年華」由12月20日起至2025年2月16日舉行，是跨越聖誕節、新年和農曆新年的冬日節目，大會指活動每年吸引接近數以百萬計人士入場。友邦香港及澳門首席執行官馮偉昌提到，過去十年「友邦嘉年華」已為香港帶來18億元經濟效益，成為香港大型盛事，盼透過贈送門票及毛公仔的活動，在社區傳播歡樂和分享愛。

此外，為慶祝10周年，大會將舉辦有史以來最大型的活動，除了備受歡迎的經典機動遊戲項目回歸外，還推出新景點及首次在香港亮相的項目，包括來自歐洲28項機動遊戲，逾30個遊戲攤位，另設互動探索區和攝影區，今年的美食村和社區舞台規模亦進一步擴大，提供19個美食攤位。

焦點遊樂設施

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