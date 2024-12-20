啟德體育園｜零售館稱生意每日增1至3成　場內章魚燒售40元

▲ 啟德體育園零售館內商店。（彭大偉攝）

今日（20日）是啟德零售館啟業第三日，迎來園內首場大型音樂節，個別商戶延長營業時間。有美食廣場食肆指過去三日生意不俗，每天增長1至3成，但有市集檔主指人流一般，形容客人「追星多過行街」，故表演完前會收檔。

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今午約3時許、即臨近啟德體藝館《CHILL เก่ง Music Festival》音樂節開始前兩個多小時，啟德零售館第一及二期合共近60間商店中，約40多間開業。商場原本營業時間至晚上10點，今日場內設有告示牌提示部分商店會延長營業時間，但未有標明確實時間。

主打印尼中高檔食品的零售店負責人Mark表示，今次是其品牌首次開實體店，今日營業時間會延長1小時至晚上10點，特意為活動預留多25%至30%新鮮糕點，期望觀眾於盛事舉行前購物；由於未有巴士直達場館，形容近日生意屬「預期之內」，幸好位置鄰近民居，晚上人流亦算不俗。

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零售館亦設有食物廣場，今午有4至5間餐廳營業，記者所見有不少市民光顧。售賣花甲粉的連鎖餐廳負責人謝先生表示，客人人均消費80元，營業首三天每天生意增長10%至30%，對增長樂觀。

惟館內市集相對冷清，長居香港的台藉負責人Lydia表示，其公司受邀進駐零售館至本月27日，需繳付日租500元，但形容生意一般，料客人「追星多過行街」，計劃按原定晚上8時收檔。

至於體藝館場內亦設有一間零食店「獨市」經營，吸引部分觀眾光顧，場內可見，6粒章魚燒賣40元，飲品介乎30至40元，但就沒有售賣清水。

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